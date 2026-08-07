Carlos Suárez, fundador de La Chalana, recibe la "Manzana Buena Mesa de la Mar: "La clave es tener una clientela fiel y unos proveedores maravillosos"

En el pabellón gastronómico de La Colonia, en Salinas, el ambiente olía a marisma, marisco recién servido y a manzana embotellada. La Cofradía Buena Mesa de la Mar rindió homenaje a una de las trayectorias hosteleras más sólidas del Principado al entregar su séptima distinción "Manzana Buena Mesa de la Mar" a La Chalana. El protocolo arrancó con la firma en el libro de honor por parte de Carlos Suárez, fundador de la cadena de marisquerías. Ya pasadas las dos de la tarde, las autoridades e invitados comenzaron a hacer acto de presencia para disfrutar de un distendido picoteo a base de tortilla de patata, parrocha del Cantábrico, pecados ibéricos, quesos, embutidos y torreznos de Zamora.

La cita contó con una amplia representación institucional encabezada por el alcalde de Corvera, Eloy Alonso, la concejala de Festejos y Turismo, Marián Carbajal, y los ediles Noemí Martín (IU), José Ángel González (PSOE) y Rafael González (Vox). Por contra, los mandos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado excusaron su asistencia al acudir en Llanes al funeral de la agente de la Guardia Civil asesinada por su pareja.

Tras el aperitivo, la comitiva se trasladó al comedor principal para escuchar solemnemente el himno de la cofradía y dar paso al banquete marinero, servido por el restaurante Tres Monitos de Salinas compuesto por marmitaco de bonito, entrecot y requeson junto a sidra Trabanco además de café y chupito para asentar el manjar. Tras la comida, dio inicio el acto central de la gala: la entrega del galardón. Fiel a su estilo cercano, Suárez restó protagonismo a su figura para repartirlo con el sector hostelero, asegurando sentirse "sorprendido" por un reconocimiento del que no se considera merecedor. El empresario elogió a Samuel Trabanco, quien le acompañó en el acto, como "precursor y alma mater de la sidra en Asturias", y definió a su equipo como "humildes restaurantes que intentan llevar la bandera de Asturias allá donde van".

Al recordar los inicios de la firma, el galardonado achacó el éxito a un crecimiento "pequeño y muy ordenado" fundamentado en la gestión familiar y la prudencia financiera. Destacó que si hoy están trabajando a destajo tras el duro golpe de la pandemia fue gracias "a la fidelidad de los clientes y al respaldo de unos proveedores maravillosos", una filosofía que le permitió diversificar el negocio con proyectos como el Llagar de Titi, o convertirse en una figura muy popular en redes sociales, donde fue pionero: "Hoy no estar en redes sociales es no existir. Casi todos nos informamos en un teléfono móvil y hay que estar ahí". El broche a su intervención lo puso el salón rompiendo en una sonora ovación impulsada por el cariñoso grito de "¡gayu!", el popular saludo con el que el hostelero conecta con sus seguidores en internet.

El reconocimiento resonó también en la política comarcal. Marian Carbajal, concejala de Turismo y Festejos de Castrillón, calificó a Suárez como el "máximo exponente" de la hostelería autonómica, subrayando que su trayectoria demuestra que "la calidad determina el éxito". En la misma línea, Daniel González, presidente de la Cámara de Comercio de Avilés, definió a La Chalana como un "emblema en la hostelería española" y un ejemplo para futuras generaciones por tratar a los clientes como "verdaderos anfitriones".

Desde el sector sidrero, Samuel Trabanco, gerente de Sidra Trabanco, reconoció sentir la distinción "casi como propia" y destacó la importancia de la sidrería local como "eslabón clave para cuidar el escanciado". El productor señaló además que, aunque la sidra gana terreno en grandes superficies de Madrid, la divulgación del ritual requiere "un esfuerzo conjunto muy potente" entre el sector y las administraciones.

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El cierre del acto corrió a cargo del presidente de la Cofradía Buena Mesa de la Mar, Vicente Quintanilla, quien repasó la trayectoria de Suárez desde sus inicios en 1990 en La Fonte (Candás) y la fundación de La Chalana en Avilés en 1995, hasta su expansión por Granda, Colloto y Madrid. Quintanilla ensalzó "su apuesta constante por mantener viva la esencia del chigre tradicional y maridar el producto del mar con la sidra en sus barras y menús", concluyendo que el galardón es "más que merecido" y deseándole que siga "siempre en el mismo rumbo". Tras dejar convocada la 8ª edición de la Manzana Buena Mesa de la Mar, concluyó una jornada que volvió a situar a Salinas en la cima de la cultura marinera asturiana.