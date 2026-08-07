Grex, actúa en el Songs for an Ewan Day: "Viví en Londres tocando en la calle; luego vine a España y me hice viral por una canción en TikTok"

¿Cómo fueron sus inicios en la música?

He estado tocando toda mi vida, pero a los 20 años me fui a vivir a Londres a buscar trabajo, no me cogían en nada, y conocí a un chico que tocaba en la calle, en Camden Town. Un día le pregunté si podía tocar con él y me dijo que sí. Pasado un tiempo me di cuenta de que se podía vivir de eso, me compré un amplificador y empecé a tocar en la calle. Pasé dos años viviendo en Londres solo tocando en la calle, y fue entonces cuando empecé a vivir de la música por primera vez en mi vida. Luego regresé a España, subí una canción a TikTok y se volvió viral, por lo que seguí creando contenido, en 2023 lancé mi primer sencillo y empecé a dar conciertos por todo el país.

Como dice, alcanzó la fama gracias a la redes sociales. ¿Influyen en su forma de hacer música?

No influyeron en mi música, sino en la forma en que me conocí a mí misma. Hoy en día las redes sociales son importantes, porque son una ventana donde todos pueden mostrar lo que hacen, lo cual también es peligroso. Pero en mi caso, las redes me ayudaron mucho, porque me conocí a mí misma.

¿Qué siente cuando sube al escenario?

Siento la misma libertad que siento cuando estoy de gira, soy yo misma en todos los sentidos. Lo que más me gusta es recibir comentarios de la gente, es como si les dieras energía para recibirla de vuelta, y viceversa. Ellos te la dan cuando no la tienes, y tú se la devuelves. Así que lo que más me gusta es ese comentario del público.

¿Quiénes son sus mayores referentes e inspiraciones musicales?

“Toots & the maytals", sin duda. Son una banda de reggae realmente buena, una de las mejores del planeta. Además, tengo estilos muy diversos, también me gusta Natalia Lafourcade, Julieta Venegas o la banda de rock argentina “Viejas Locas".

A la hora de componer, ¿en qué se inspira?

En la vida o en lo que hago cada día, pero especialmente en mis viajes en furgoneta, que creo que es la forma más libre de viajar y la que más me gusta. También me inspira el amor, el desamor, mis amigos, mi familia, caminar por la calle... absolutamente todo. Veo la vida de una manera tan genial que todo lo que tengo lo transformo en una canción”.

¿Qué quiere que sientan sus seguidores cuando escuchen sus letras?

Es típico, pero quiero que todos se identifiquen con lo que escuchan y que sientan a su manera. A veces no es necesario que el público sienta lo que tú sentiste cuando escribiste esa canción, ya que la belleza y la magia de eso radica en que cada uno lo interpreta a su manera y lo hace a su manera.

¿Conocía el Songs for an Ewan Day?

Había visto a algunos artistas que me gustan tocar allí, como el "Sr. Kilombo". Cuando me lo propusieron no dudé en decir que sí.