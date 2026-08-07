Fin a la incertidumbre en Saint-Gobain: la multinacional francesa anuncia la construcción de un horno híbrido en la planta de Avilés

Fin a la incertidumbre en Saint-Gobain. La multinacional francesa ha anunciado la construcción de un nuevo horno en la planta de Avilés. Finalmente, la compañía ha optado por un horno híbrido para vidrio plano que combinará electrificación y combustión oxigás. La previsión de la empresa es que los trabajos de construcción comiencen en enero de 2027 y que la producción en la planta de La Maruca pueda retomarse durante la segunda mitad de ese mismo año.

El anuncio de la construcción del horno de Saint-Gobain llega aparejado de la comunicación de un acuerdo de colaboración con AGC Glass Europe, empresa de origen japonés, con la que la multinacional francesa ya se alió en marzo de 2023 para desarrollar el denominado “proyecto Volta” en la República Checa, que tenía como objeto construir y probar un horno como el que finalmente se instalará en Avilés. “Ese piloto ha demostrado la viabilidad de las tecnologías de electrificación para descarbonizar la producción de vidrio plano”, señalan desde Saint-Gobain.

Según las estimación de la empresa, que ha hecho pública la noticia a través de un comunicado en su página web, el nuevo horno híbrido funcionará con electricidad baja en carbono y alcanzará un 75% de electrificación del proceso de fusión. Esto permitirá, siempre según sus cálculos, reducir a la mitad las emisiones de CO2 en comparación con un horno de gas convencional; ahorrar aproximadamente un 80% el consumo de gas; y producir un vidrio plano bajo en carbono con los mejores estándares internacionales existentes.

“Nuestra asociación tecnológica con AGC alcanza ahora un nuevo hito con el despliegue del primer horno eléctrico híbrido a gran escala del mundo para la producción de vidrio plano. Este avance demuestra nuestra capacidad para transformar tecnologías pioneras en una realidad industrial, posicionando a Saint-Gobain como el socio de referencia para los clientes comprometidos con soluciones bajas en carbono”, destaca Nicolas Miègeville, CTO de Saint-Gobain, quien señala que el nuevo horno ayudará a la compañía a alcanzar el objetivo de “cero emisones netas de carbono en 2050”.

Noticias relacionadas

“El desarrollo de un fundidor de diseño híbrido en la línea de producción de vidrio estampado de tamaño medio de AGC en Barevka, República Checa, fue otro hito importante en nuestra Trayectoria hacia el Net Zero para convertirnos en una empresa neutra en carbono para 2050. Este nuevo paso para desplegar un horno híbrido a gran escala para la producción de vidrio plano, que se llevará a cabo conjuntamente con Saint-Gobain en su planta de vidrio plano de Avilés, España, representa un salto significativo en la electrificación de la fusión de vidrio plano”, ensalza Davide Cappellino, presidente de la sección de vidrio de AGC en Europa y America.