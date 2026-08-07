El Principado celebra la inversión de Saint-Gobain en un nuevo horno para Avilés: "Situará a la factoría como la más avanzada de Europa"

"Es una magnífica noticia para la comarca y para toda la región". La confirmación oficial de que Saint-Gobain comenzará a construir en enero un nuevo horno híbrido en su planta de Avilés ha generado unidad y consenso en todo el arco político. "Garantiza el futuro de los trabajadores durante al menos dos décadas", destacan grupos municipales y Principado, tras un anuncio que ha puesto fin a meses de incertidumbre para la plantilla de la cristalera, que el año que viene estrenará el horno híbrido para vidrio plano más avanzado del mundo.

Para el Principado, el anuncio de la firma de la subvención que financiará el 60% de la inversión que supone para Saint-Gobain el nuevo horno -de unos 100 millones de euros- "constituye una magnífica noticia para Asturias y para Avilés". "Este proyecto era especialmente relevante porque el horno actual se encontraba al final de su vida útil, una situación que se vio agravada tras la incidencia del pasado año. La continuidad de la actividad industrial, que ni siquiera estaba asegurada, pasaba por afrontar una decisión estratégica: optar por una instalación convencional alimentada por gas, menos costosa y de implantación más rápida, o apostar por un horno híbrido fuertemente electrificado, que requiere una inversión significativamente mayor, pero que ofrece ventajas decisivas en términos de competitividad, sostenibilidad y posicionamiento industrial", expuso el viceconsejero de Industria, Juan Carlos Campo, tras conocerse que la multinacional francesa se había decantado finalmente por la segunda opción.

Precisamente, Campo destacó que el anuncio "culmina un proceso complejo" y "no exento de dificultades". "No solo se garantiza la continuidad de la planta y del empleo asociado durante las próximas décadas, sino que se impulsa una instalación llamada a situarse como la más avanzada de Europa en la fabricación de vidrio plano, reduciendo de forma muy significativa las emisiones de CO₂ y facilitando la producción de productos de mayor valor añadido. Esta inversión refleja la confianza de Saint-Gobain en Asturias y su compromiso con el fortalecimiento del tejido industrial de la región. También demuestra que la descarbonización de la industria puede convertirse en una oportunidad para ganar competitividad, atraer inversión y consolidar actividad productiva", ahondó el viceconsejero, que resaltó también que tanto la administración regional como el Ayuntamiento "llevábamos tiempo trabajando conjuntamente con la empresa mediante reuniones periódicas y un seguimiento continuo del proyecto para facilitar su desarrollo y allanar el camino hacia la construcción del nuevo horno": "Seguiremos colaborando con Saint-Gobain para que esta inversión estratégica pueda materializarse en los plazos previstos y contribuya a reforzar el liderazgo industrial de Asturias".

En una línea muy similar se manifestó la alcaldesa, la socialista Mariví Monteserín. "Llevamos mucho tiempo insistiendo en la necesidad de esta inversión para despejar el futuro de esta empresa haciéndolo, además, en consonancia con la reducción de CO₂. La única fórmula era un nuevo horno, una inversión considerable que sin fondos no se podía hacer. El Ministerio, el Principado de Asturias, el Ayuntamiento de Avilés y la propia empresa hemos trabajado conjuntamente para conseguir esos fondos europeos y coordinar actuaciones y permisos para llevar a cabo este proyecto", expuso la regidora, que destacó que el proyecto de la nueva infraestructura "despeja el futuro de la empresa para las próximas décadas, nos garantiza el empleo actual y posiblemente cree empleo en el futuro": "Así que aseguramos una empresa que es puntera, que apuesta por la innovación y que hoy supone una muy buena noticia en la ciudad".

"Hablamos de un proyecto estratégico que refuerza el futuro industrial de nuestra ciudad y la sitúa como referente en innovación y descarbonización", aplaudió la portavoz municipal del PP, Esther Llamazares. "Quiero felicitar, en primer lugar, a los trabajadores, que durante años han vivido con una incertidumbre permanente sobre el futuro de la planta. También a la empresa, por apostar por Avilés, y a todas las personas e instituciones que han contribuido para que este proyecto salga adelante. Desde el Partido Popular siempre hemos defendido que Avilés necesita industria, inversión y empleo. Cada proyecto industrial que se consolida es una garantía de oportunidades para nuestra ciudad y un mensaje de confianza para el futuro”, abundó la edil.

Arancha Martínez Riola, portavoz de Vox, definió la inversión como "una garantía de trabajo para muchas familias de la comarca". "Deseamos que también se desbloqueen las inversiones para la acería de Avilés [la de Arcelor], de la que depende el futuro industrial de toda la comarca", añadió.

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Para David García, edil de Podemos, el anuncio del nuevo horno es "una apuesta industrial que refuerza el futuro de la fábrica y ofrece garantías para la continuidad de su actividad durante los próximos años". "Cada inversión que consolida nuestra industria es positiva para los trabajadores, para las empresas auxiliares y para la ciudad; pero es fundamental que esta apuesta vaya acompañada del mantenimiento del empleo y de buenas condiciones laborales. Desde Podemos Avilés seguiremos defendiendo una política industrial activa que permita atraer inversiones y modernizar nuestras empresas", concluyó.