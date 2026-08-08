La lluvia y las tormentas eléctricas aguan la noche mágica del "Songs for an Ewan Day" en Salinas: "Volveremos al bosque"

“Se nos ha arruinado la noche, pero bueno... Es un bajón porque nos hacía mucha ilusión”. Frases como esta resumían la frustración entre las personas que aguardaban a las puertas del bosque del Agüil, en Salinas, donde los caminos encharcados, las sillas empapadas y los fardos de paja cubiertos de agua; sumados a la amenaza constante de tormenta eléctrica, obligaron a suspender la segunda y última jornada de la undécima edición del festival "Songs for an Ewan Day", en una tarde de incertidumbre que arrancó con optimismo pero acabó truncada por las inclemencias meteorológicas.

Durante el día, todo hacía prever que la cita no correría peligro. Aunque sobre las cinco de la tarde comenzaron los primeros chubascos, las previsiones apuntaban a una tregua hacia las siete. A esa hora, un reducido grupo de fieles aguardaba en la entrada cuando Pepe Reina, en representación del festival, anunció que la apertura se retrasaba para secar las instalaciones y garantizar las medidas de seguridad, remarcando que a partir de las nueve no se esperaba lluvia, que todo el material estaba protegido y que en ediciones anteriores se había salido adelante.

Trabajadores de las "foodtrucks" recogiendo sus materiales. / Christian García

Sin embargo, la tregua nunca llegó y la espera obligó a asistentes, organización, hosteleros y músicos a resguardarse en sus vehículos, carpas y bajo los árboles. El anuncio definitivo de la suspensión llegó sobre las 21.15 horas, tras un breve pero intenso chaparrón que terminó por aguar cualquier esperanza. A través de un comunicado en redes sociales, la dirección apeló a la responsabilidad: “Por encima de cualquier cosa está vuestra seguridad. Las condiciones meteorológicas no nos permiten garantizar la seguridad del público, los artistas y todo nuestro equipo”, cerrando con una promesa: “Volveremos al bosque”.

Por su parte, la concejala de Festejos de Castrillón, Marian Carbajal, detalló los motivos técnicos: “Sigue habiendo tormentas eléctricas que no nos permiten correr riesgos al aire libre. El agua y la electricidad no son buenos amigos y, por seguridad, no queda más remedio que suspenderlo”. La edil explicó que la decisión se tomó tras consultar los datos en tiempo real del Aeropuerto de Asturias, quienes "tenen fuentes de información superfiables y hemos estado en contacto permanente". Tras confirmarse la noticia, los trabajadores comenzaron a recoger con rapidez los equipos del escenario, barras y zonas de restauración.

Una pareja saliendo del recinto del festival tras la cancelación. / Christian García

La cancelación dejó un sabor amargo entre las bandas del cartel, como "De Fem", que acudía por primera vez al festival tras tocar el día anterior en La Rioja. Sus integrantes, Miguel Ruiz y Celia Posada, mostraron su resignación, explicando que "nos da mucha pena, nos hacía mucha ilusión tocar en este festival porque era la primera vez que veníamos. Entendemos que es por un tema de seguridad". Ante la suspensión, ambos se ofrecieron para otra ocasión": "Si lo quieren reubicar o dejar para otro año, por supuesto que estaremos encantados de volver”.

Esa misma resignación se trasladó a la hostelería. Juan Méndez, de la "foodtruck" Magdalenas de Colores, asumió el cierre tras más de una hora de espera: “Trabajando en la calle es lo que tiene, todas las inclemencias fastidian, pero no hay más remedio que asumirlo. En estos casos prima la seguridad de todos. Ahora solo queda esperar al año que viene”.

Noticias relacionadas

Una familia aprovecha el vacío del festival para tomar unas fotos. / Christian García

A las puertas del recinto, las amigas Noelia Santamarina y Virginia Barrido descubrieron la suspensión cuando aguardaban para ver a Grex: “Nos enteramos ahora mismo entrando, nos lo dijo una chica que trabaja aquí mientras esperábamos a que abriesen”. Una impresión similar compartían Anabella Bosch e Iván Bellein, una pareja llegada desde Oviedo que descubrió el festival en redes sociales buscando un plan diferente: “Era la primera vez que veníamos y nos quedamos con las ganas, pero tiene sentido que se cancele por seguridad, al final es lo más importante”.