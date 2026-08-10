La longaniza de Avilés cocida y con patatas ya viaja en lata: Vallina logra envasar un producto "que aguanta cinco años y no necesita nevera"

Si la gastronomía avilesina tiene un producto típico, ese es, sin lugar a dudas, la longaniza. Aunque hoy en día es habitual encontrarla en las cartas de los restaurantes frita con patatas y pimientos, como ingrediente principal en pizzas o tacos, o en arroz, la receta tradicional es cocida con patata y pimentón. Ahora, Embutidos Vallina, la empresa cárnica que lleva fabricando este producto desde 1902, ha dado una vuelta de tuerca a la forma en la que se podrá consumir el plato estrella de Avilés, al conseguir comercializarlo en lata con su patata y pimentón, un hito que, afirman, es el resultado de muchos meses de trabajo y experimentación. "Queríamos que todo el mundo pudiese llevarse el producto ya cocinado a cualquier lugar sin necesidad de nevera". Y parece que lo han conseguido.

La razón por la que la empresa se lanzó a esta aventura no fue una moda ni una estrategia comercial, sino un cambio en los hábitos de consumo que llevaban tiempo observando. "Con el incremento del turismo, vimos que mucha gente probaba la longaniza en los restaurantes. La comían cocida, frita... luego la compraban en alguna tienda, porque querían llevársela a casa, pero no sabían cómo cocinarla", explica Fernando Vallina, responsable de producción de la empresa con base en La Laguna, Castrillón, casi en la frontera con los concejos de Avilés e Illas.

La solución que encontraron en Vallina fue convertir la receta más tradicional en un plato enlatado listo para consumir. "Así el visitante no solo podía llevarse un plato con tanto arraigo en Avilés ya cocinado, sino que además puede llevárselo a cualquier destino, sin necesidad de nevera", abunda sobre un desarrollo que les llevó varios meses de trabajo y que aguanta cinco años en el armario. "No nos costó adaptar la longaniza al envase, lo complicado fue encontrar el punto exacto de cocción de la patata", reconoce Vallina, para quien el objetivo primordial era que el consumidor recordase el plato que se cocina en las casas avilesinas al dar el primer bocado. "Era clave que supiera como la de toda la vida", reconoce.

La lata contiene una ración de longaniza cocida con patata y caldo natural. "Solo hay que abrirla y calentarla, o incluso ponerla al baño maría", explica Vallina, que precisamente se decanta por la segunda opción para su consumo -"es como coge el mejor punto" y también apuesta por reaprovechar el caldo "para hacer una sopa de fideos".

Aunque no niegan que el turista es uno de sus públicos objetivos, en Vallina también afirman que se trata de un producto que también tiene tirón entre los avilesinos. "Las unidades familiares van a menos y este formato resuelve perfectamente una cena para dos personas", explica el empresario, que hasta ahora ya comercializaban la longaniza en fresco, al vacío y cocida y envasada, lista para meter al microondas.

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Vallina reconoce también que unas de las principales barreras de entrada que puede tener el producto es el estigma que hay entre los consumidores hacia las latas. "Suelen asociarse a comida muy procesada, pero esto está hecho exactamente igual que en casa, con un caldo totalmente natural", incide Vallina, de un producto que ya está en las estanterías de numerosos comercios de la comarca y que hasta el Ayuntamiento ha incluido en algunos lotes de regalos institucionales.