Sesenta donantes de sangre por cada mil habitantes: el hito solidario de Castrillón que vale un Mérito Nacional

El alcalde de Castrillón, Eloy Alonso, recogió este fin de semana la distinción al Mérito Nacional que concede la Federación Española de Donantes de Sangre, en un acto celebrado en la 69.ª Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA). El regidor municipal recibió este reconocimiento en representación de todo el municipio y a propuesta de la Hermandad de Donantes de Sangre del Principado de Asturias, en agradecimiento a la continuada colaboración institucional y al altruismo de los vecinos del concejo. Reconoció la implicación de la ciudadanía local y reivindicó el respaldo proporcionado desde el Ayuntamiento: "Este premio es un impulso para hacer mucho más".

Durante su intervención, Alonso expresó su gratitud hacia la Federación Española y los representantes de la Hermandad asturiana y quiso trasladar el mérito a la ciudadanía local al señalar que recibe el premio "con la humildad de quien sabe que la verdadera grandeza de este reconocimiento le corresponde a la gente de Castrillón que, de forma altruista, anónima y constante, extienden su brazo para regalar vida".

Más colaboración

El Alcalde subrayó que el respaldo municipal es todavía "incipiente" y aseguró que lo aportado hasta el momento es solo el comienzo. "No interpreto este reconocimiento como una meta alcanzada, sino como un impulso para hacer mucho más", afirmó Alonso, quien se comprometió a buscar nuevas vías para apoyar la labor de la entidad mediante la cesión de espacios, la difusión y la concienciación social.

Por su parte, el coordinador de la Hermandad en el concejo, Belarmino Artímez, aclaró que la propuesta de galardón recayó en Alonso debido a que la candidatura debía incluir a una persona física y no jurídica. "En representación de la entidad, le damos el premio al Ayuntamiento de Castrillón y, en este caso, al alcalde", precisó el representante local de la Hermandad de Donantes.

Artímez puso en valor el apoyo logístico que brinda el Consistorio en cada iniciativa de la asociación. "El Ayuntamiento de Castrillón nos ayuda mucho. Cuando hacemos el maratón, nos cede el local gratuitamente con todos los gastos", destacó el coordinador, quien añadió que la administración local también financia los avituallamientos y aporta regalos para sortear entre los participantes.

Felicitaciones

Más allá de la logística institucional, el responsable de la Hermandad subrayó que el objetivo principal sigue siendo la captación de recursos para el sistema sanitario y celebró que el concejo alcance actualmente un índice cercano al "60 por mil", con casi 60 donaciones por cada mil habitantes, una cifra muy superior al umbral de civismo marcado por las organizaciones de salud.

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Por su parte, desde Izquierda Unida de Castrillón felicitaron a la población local por la distinción y subrayaron que el galardón es "fruto del compromiso histórico" de la ciudadanía con la donación de sangre. La formación puso en valor el trabajo constante de la Hermandad en el concejo y recordó que el apoyo institucional debe ir más allá de las palabras, por lo que instó al Ayuntamiento a "garantizar de forma inmediata los recursos, espacios y la difusión necesarios" para consolidar la labor de la entidad en el municipio.