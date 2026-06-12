Lío en la graduación de un instituto en Castrillón: una discusión por el aforo limitado obliga a intervenir a la Policía Local
La presidenta del AMPA, Vanesa Sánchez, describe una situación de "elevada tensión verbal" a las puertas del polideportivo de Piedras Blancas tras recordar que solo había tres pases por alumno
El altercado en la entrada obligó a intervenir a la Policía Local, que autorizó de forma que se facilitase que los rezagados pudiesen ver a sus hijos desde la puerta
La graduación del instituto Isla de la Deva, celebrada este mismo viernes en el polideportivo de Piedras Blancas, se vio alterada por un tenso incidente en los accesos debido al límite de tres entradas por alumno. Según relató la presidenta de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA), Vanesa Sánchez, la negativa de acceso a un padre que no tenía pase desencadenó una situación de gran agresividad verbal que acabó siendo zanjada por la Policía Local, al permitir el acceso a todo el mundo.
Al comprobarse que las invitaciones de su hijo ya habían sido usadas, las organizadoras le pidieron que esperase unos minutos para ver si quedaban huecos libres. Sin embargo, la espera encendió los ánimos, siempre según el realto de Sánchez. "Este señor estaba hecho furia con mis compañeras", explicaba la presidente de la asociación de familias, quien se interpuso en la discusión. "Este señor es un cuatro por cuatro y estaba increpando a mis compañeras, por eso me puse en medio".
La tensión escaló con el paso de los minutos. Ni siquiera la llegada del marido de otra integrante del AMPA, agente de la Guardia Civil, calmó al hombre, que amenazó con denunciar. Con todo, Sánchez recalcó que no hubo intento de agresión física, aunque definió la situación como "especialmente violenta". Pese al conflicto, la presidenta empatizó con el nerviosismo del progenitor tras quedar fuera de la gala, pero criticó las formas: "Comprendo que te pongas nervioso porque quieres ver a tu hijo, pero es que fue una salida brutal de madre".
El conflicto se zanjó con la llegada de la Policía Local, que autorizó el acceso de los rezagados. El AMPA acató la orden de inmediato: "Yo lo que no puedo es enfrentarme a la local, por mucha presidenta de AMPA que sea. Así que digo: 'Si ustedes autorizan, para dentro todo el mundo'". Desde el Ayuntamiento confirmaron que la indicación policial buscaba resolver el altercado y permitir que vieran el acto desde la puerta.
- Tragedia en la variante de Avilés: un fallecido y dos heridos tras un brutal choque entre dos coches
- Adrián Alcántara, el joven fallecido en la variante de Avilés: mecánico de profesión, apasionado del motor y con un proyecto recién nacido en Muros de Nalón
- La Guardia Civil apunta a una colisión por alcance como principal hipótesis del accidente mortal de la variante de Avilés
- Buscan por tierra y aire a un hombre de 81 años desaparecido en Piedras Blancas
- Uno de los gigantes de la electrónica desembarca en Avilés: esta es la multinacional que abre nueva tienda en un céntrico local
- Pelea multitudinaria en Avilés: denuncian una nueva trifulca de madrugada en un 'after' de El Carbayedo
- La variante de Avilés, una 'trampa mortal' con 62 víctimas a sus espaldas: 'Es muy peligroso pasar de cuatro carriles a dos en menos de diez metros
- La hostelería de Piedras Blancas celebra la ampliación de horarios durante las fiestas