Lío en la graduación de un instituto en Castrillón: una discusión por el aforo limitado obliga a intervenir a la Policía Local

La graduación del instituto Isla de la Deva, celebrada este mismo viernes en el polideportivo de Piedras Blancas, se vio alterada por un tenso incidente en los accesos debido al límite de tres entradas por alumno. Según relató la presidenta de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA), Vanesa Sánchez, la negativa de acceso a un padre que no tenía pase desencadenó una situación de gran agresividad verbal que acabó siendo zanjada por la Policía Local, al permitir el acceso a todo el mundo.

Al comprobarse que las invitaciones de su hijo ya habían sido usadas, las organizadoras le pidieron que esperase unos minutos para ver si quedaban huecos libres. Sin embargo, la espera encendió los ánimos, siempre según el realto de Sánchez. "Este señor estaba hecho furia con mis compañeras", explicaba la presidente de la asociación de familias, quien se interpuso en la discusión. "Este señor es un cuatro por cuatro y estaba increpando a mis compañeras, por eso me puse en medio".

La tensión escaló con el paso de los minutos. Ni siquiera la llegada del marido de otra integrante del AMPA, agente de la Guardia Civil, calmó al hombre, que amenazó con denunciar. Con todo, Sánchez recalcó que no hubo intento de agresión física, aunque definió la situación como "especialmente violenta". Pese al conflicto, la presidenta empatizó con el nerviosismo del progenitor tras quedar fuera de la gala, pero criticó las formas: "Comprendo que te pongas nervioso porque quieres ver a tu hijo, pero es que fue una salida brutal de madre".

Noticias relacionadas

El conflicto se zanjó con la llegada de la Policía Local, que autorizó el acceso de los rezagados. El AMPA acató la orden de inmediato: "Yo lo que no puedo es enfrentarme a la local, por mucha presidenta de AMPA que sea. Así que digo: 'Si ustedes autorizan, para dentro todo el mundo'". Desde el Ayuntamiento confirmaron que la indicación policial buscaba resolver el altercado y permitir que vieran el acto desde la puerta.