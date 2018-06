Los partidos, escépticos con la encuesta que da como ganador al PP

La encuesta cuyo resultado da una ventaja muy acusada al PP de Siero en las próximas elecciones, que había sido promovida por el propio partido, ha sido recibida con escepticismo o indiferencia por el resto de formaciones.

El PSOE y Somos ni siquiera han querido pronunciarse al respecto. En cuanto al resto, el portavoz de Foro Asturias, Eduardo Martínez Llosa, fue quien se mostró más contundente: "encargar una encuesta a medida demuestra que el PP de Siero está en caída libre, me parece patético", dijo. A su juicio, "es como hacerse trampas al solitario", y "el único resumen que se puede hacer del PP de Siero en este mandato es su obsesión por Foro, lo que demuestra que nosotros sí estamos haciendo bien nuestro trabajo".

Por su parte, el portavoz de IU, Edgar Cosío, dijo que su partido no trabaja "a golpe de encuesta" ni las necesita para afianzar su confianza en el trabajo que llevan a cabo. Por eso no entra a valorar el contenido de la encuesta "cuando aún no se conocen ni los carteles electorales de cada uno, siendo el de 2019 un escenario en el que se prevén cambios".

A su juicio, lo importante es "seguir trabajando y ganándose la confianza de las y los sierenses, no entretenerse en encuestas que todos sabemos que arrojan los resultados que quien las encarga quieren que arrojen".

El portavoz de Ciudadanos, Sergio García, considera que la encuesta "carece de la credibilidad suficiente como para analizarla". Aun así, "mirando por encima la publicación, los datos aportados no cuadran, es decir, el porcentaje que se dice que aumenta el PP con respecto a los resultados de 2015 no le daría para alcanzar la Alcaldía. Por eso entendemos que está cocinada e inflada; las únicas encuestas en las que creemos en Ciudadanos Siero son las elecciones", concluye.