La Banda Gaites Villaviciosa-El Gaitero, presente en los grandes festivales de folk

REPRODUCCIÓN DE C. CORTE

Los componentes de la Banda Gaites Villaviciosa-El Gaitero posan en el interior de la fábrica de la empresa maliayesa que da nombre a la formación. REPRODUCCIÓN DE C. CORTE

La Banda Gaites Villaviciosa-El Gaitero lleva más de tres décadas promocionando el concejo maliayés por el mundo y no se cansa. Si hace apenas dos semanas estaba participando en el Folkomillas Festival, en Comillas (Cantabria), en julio continuará su tour veraniego en la 40.ª edición del Festival do Mundo Celta de Ortigueira, considerado el mayor de la península y uno de los más importantes del continente. Y no sólo eso. La formación musical que dirige Daniel Álvarez viajará en agosto nada menos que a tierras bretonas para representar a Asturias, por octava vez en su historia, en el Festival Intercéltico de Lorient, en su edición número 48. La banda de gaitas villaviciosina puede presumir de ser el grupo que más veces ha representado a la región en el festival bretón, que se celebra entre el 3 y el 12 de agosto.

Los músicos maliayeses -son un grupo de 28 instrumentistas de diferentes edades- ultima, además, la organización de la XIII edición del Festival Internacional de la Gaita (FIG), que se celebra en Villaviciosa del 30 de agosto al 2 de septiembre. Ya tienen confirmadas las actuaciones de la "Orquestra de Foles", de Lisboa, "Skama la Rede", "Tuenda", "Vallarna" y la Escuela de Dulzaina Collara de Valladolid. El programa incluye un encuentro de artesanos de instrumentos musicales tradicionales.