La CSIF critica la forma de designar a los agentes de la Policía Local de Siero que prestan colaboración en otros concejos, como este fin de semana en Llanera

La sección en Siero de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se queja de la forma en la que el comisario jefe de la Policía Local designa a los agentes que prestan colaboración a otros ayuntamientos, como es el caso de Llanera, este fin de semana, con motivo de la fiesta de los Exconxuraos. Critican que para participar en estas comisiones de servicios, que suponen un plus económico para los trabajadores de hasta 600 euros anuales, no se siga una lista, como en el caso de las horas extra, para que todos tengan las mismas oportunidades. "Es el jefe quien designa a dedo quiénes van y quiénes no, algo discriminatorio e ilegal", denuncian. Dos delegados sindicales del CSIF renunciaron a participar como medida de protesta "porque esta forma de designar no es justa", informa M.M.