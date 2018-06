Los padres del niño con síndrome de Down no lo matricularán si no es en San Cucao

Carlos Borreguero y María José González no están dispuestos a perder la batalla de la escolarización de su hijo, un pequeño de dos años y medio, con síndrome de Down, al que le corresponde iniciar el primer curso de educación Infantil. Pero sus padres están dispuestos a no matricularlo si finalmente la Consejería de Educación no autoriza que sea en el colegio público de San Cucao. Les remiten al de Posada. Los progenitores argumentan que los amigos del niño, el vínculo y donde hasta ahora ha ido a la ludoteca fue en San Cucao.

Acaban de recibir una carta del Principado en la que les rechazan la petición, porque en este centro no hay auxiliar educador. Por lo que determinan que el niño ha de ir a Posada al colegio. Sus padres recurrirán la decisión y están dispuestos a acudir a los tribunales.