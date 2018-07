Ciudadanos pide más medidas contra las ratas en Lugones

Ciudadanos pide soluciones antes las quejas vecinales por la aparición de ratas en la calle peatonal de Lugones. Así lo exigirá en la comisión de Infraestructuras el concejal de la formación, Sergio García. "Estos días se han visto ratas que provocan alarma entre los vecinos y evidencia la falta de actuaciones para paliar este problema", sostiene. Agrega que "no puede ser que los comerciantes de esta zona deban de cerrar las puertas para que no entren" estos roedores, una situación "inadmisible". Aunque se realizan campañas de desratización periódicas, pide intensificarlas en los puntos donde se detecten, pues "no puede ser que una de las calles con más actividad de Lugones esté invadida" por las ratas, informa M.M.