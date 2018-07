Sólo 10 de los 50 artesanos del mercado son asturianos, afean

Algunos artesanos asturianos critican que no han podido participar en el mercado de Exconxuraos de este fin de semana. Lamentan que al ser la empresa privada la adjudicataria de la gestión, no les permite acudir con sus artículos en muchas ocasiones. Estiman que de los más de 50 puestos que participan en el mercado, apenas unos 10 son de Asturias. Una de las afectadas, Cristina Muniello, que llevaba nueve años participando, pide que se promueva la economía local y que no queden fuera los artesanos asturianos. Ha dirigido un escrito de queja al Ayuntamiento explicando las razones de su protesta.