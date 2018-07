Teté Balseiro: "No tengo palabras, el Xiringüelu es importantísimo"

Xiringüelu, el reino de la folixa. Con un guiño al pasado de Pravia como capital del Reino de Asturias, del que se conmemoran 1.300 años, la Cofradía del Xiringüelu organiza la romería en el prau de Salcéu, que será el domingo 5 de agosto. Siempre el primero después del primer jueves del mes. Y para pregonar la fiesta contarán con la relaciones públicas gijonesa Teté Balseiro, quien será la primera mujer en pregonar el festejo. "No tengo palabras, llevo yendo 38 años con la peña 'El Ahorcado' y, para mí, el Xiringüelu es importantísimo", afirma la pregonera.

La celebración del Xiringüelu comenzará ya el jueves 2 de agosto con el "Xirinfantil", con actividades para niños como el escanciado, cómo construir la caseta y cómo fijar el toldo, pensadas para que puedan convertirse, de mayores, en xiringüeleros de pro. Será en el parque Sabino Moutas y en la plaza Conde Guadalhorce. Allí, por la noche, seguirán con fiesta de la cerveza y concierto.

El viernes los nervios del Xiringüelu ya irán haciendo acto de presencia entre los romeros que tienen cita a las 20 horas, en la plaza Conde Guadalhorce, para disfrutar el pregón de Balseiro, que ya está redactando. "Insistí en casarme en Pravia, y nada; en cambio, de vieya fijáronse en mí todos esos hombres para que haga el pregón", adelanta entre carcajadas. También hablará sobre su peña, que este año cumple cuarenta años y, además, recibe al primer miembro de la tercera generación.

Acto seguido será el reparto del bollo entre los cofrades, que será amenizado por la charanga "Compangu". La fiesta continuará por la noche con verbena con DJ Joni Luarca. Durante el festejo, la Cofradía nombrará a la Maja de la Romería y el Caballero de Honor. "Xiringüelarnia", como han bautizado la presente edición, es también un guiño a la famosa serie "Juego de tronos" y su Invernalia.

Y a buen seguro que no faltará algún comentario al respecto en el pregón no oficioso que ofrece cada año Jorge Jáñez, "Popi", desde el balcón del desaparecido bar La Columna, a donde llega en trono a hombros de los cofrades tras las cenas de la noche previa al Xiringüelu, donde se reúnen los romeros para atender los consejos festivos del "Popinazo", como no bajar en sandalias al prau. No obstante, ya antes de las tradicionales cenas de las peñas xiringüeleras habrá pasacalles con la charanga "DGT" de La Coruña, un imperdible ya de la celebración praviana.

Tras una noche de folixa, los romeros bajarán al prau de Salcéu para disfrutar de la romería del Xiringüelu, que reunirá a unas 30.000 personas. Por eso, la Cofradía del Xiringüelu, junto con el alcalde de Pravia, David Álvarez, se reunirá esta semana con Protección Civil, las Fuerzas de Seguridad del Estado, el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias y el Consorcio de Transportes de Asturias, para elaborar las medidas de seguridad que velarán por la integridad de los romeros durante el festejo.

Pravia ya está impaciente a un mes de Xiringüelu.