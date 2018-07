El estado del palacio de Celles empeora y los vecinos exigen una actuación urgente

El tiempo pasa, la lluvia golpea y el palacio de la Torre de Celles continúa con su deterioro. Tras los derrumbes en la cubierta y otros desprendimientos que evidencian un creciente mal estado, el daño más severo aparece ahora, cuando se suceden las filtraciones de agua a la fachada, que provocan grandes manchas de humedad y abombamientos, y otro riesgo añadido que podría poner la puntilla al palacio y acabar con su estructura en el suelo: la aparición de grietas debido a que el edificio no asienta igual en sus distinas zonas.

Un estudio de los arquitectos Jorge Alonso Nicieza, Enrique Blanco Menéndez de la Granda y Marta Rodríguez Bada había advertido de que, si no se repara la cubierta, no solo se filtrará más humedad y se seguirá dañando la fachada, sino que también las grietas irán a más, con un creciente riesgo de colapso.

Una de las grietas se está haciendo cada vez más visible en la parte derecha de la fachada, la torre sureste, abriéndose camino entre los sillares.

La presidenta de la asociación de vecinos "San Juan Bautista", Carmen Blanco, que lleva once años luchando contra el deterioro del palacio, se ha vuelto a mostrar muy crítica con la pasividad del Principado, que hasta ahora no ha tomado medidas que obliguen realmente a la propiedad a rehabilitar el edificio, que es un bien de interés cultural (BIC).

"Ya no confío en la Dirección de Patrimonio, que ha demostrado una gran dejadez, no entendemos que a cualquier persona que tenga un edificio en mal estado se le obligue a repararlo para que no caiga la fachada sobre los viandantes y que en este caso lo dejen pasar; después de once años es imposible confiar en Patrimonio, no han dado ningún paso, lo único que hacen es pedir informes, y lo curioso es que, muchos de ellos, son demoledores y piden que se actúe, pero, aún así, no se les hace caso", señaló.

Los vecinos confían más en los tribunales. La asociación presentó un escrito ante la Fiscalía para pedir que se actuase con premura para evitar el colapso del palacio, que fue admitido a trámite, y están a la espera de la resolución. "Esperamos que sea pronto y que se puedan tomar medidas urgentes, como una ejecución subsidiaria", concluyó Blanco.