La Policía investiga si se alteró el escenario del crimen de Lugones

Los agentes del Cuerpo Nacional de Policía que desde la madrugada de ayer investigan el asesinato de Miguel Ángel Súarez, el vecino de Lugones de 57 años que fue acuchillado en la en la vivienda de los padres de su exnovia, sospechan que alguien pudo alterar la escena del crimen. Fueron precisamente los exsuegros de la víctima quienes avisaron al servicio de emergencias de lo que había sucedido en el domicilio, situado en el número 6 de la calle Río Sella. Al parecer en la llamada al servicio de emergencias se informaba de que un hombre se había intentado quitar la vida en esa vivienda de Lugones.

Los sanitarios de emergencias médicas no pudieron hacer nada por salvarle la vida al hombre, que por aquel entonces ya estaba muerto. En la escena del crimen no había indicio alguno de lucha, lo que llamó la atención de los facultativos que alertaron a la Policía Nacional. No parecía que estuvieran ante un suicidio. Y finalmente se confirmó que Miguel Ángel Suárez no se había quitado la vida de forma voluntaria por lo que los agentes tratan ahora de saber si alguien alteró el escenario del crimen.

Ana García Hevia, la joven de 28 años acusada del homicidio que permanece en los calabozos a la espera de pasar previsiblemente mañana a disposición del juzgado de instrucción que investiga los hechos, confesó el crimen a sus padres. "Maté a Michel", contó la joven. "Ni pa mi ni pa nadie", sentenció después de apuñalar a su exnovio. Los padres de la chica fueron los primeros sorprendidos de lo que había pasado. "No creí que fuera capaz de hacer algo así", aseguró esta mañana en conversación con este periódico la madre de la acusada.

Tal y como revelaron a este periódico fuentes cercanas al caso el cadáver del hombre presentaba varias heridas, entre ellas una profunda puñalada en el cuello.

No era la primera vez que victima y agresora . El vídeo que acompaña a estas líneas demuestra, tal y como señalaron esta mañana muchos vecinos de Lugones, la mala relacion que había entre la acusada y su exnovio. Eran frecuentes sus enfrentamientos en bares y establecimientos de hostelería de Lugones.