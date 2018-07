Investigan una agresión sexual en la fiesta del Carmín

La Policía Nacional investiga una posible agresión sexual ocurrida ayer en las fiestas del Carmín de Pola de Siero. Una joven ha denunciado los hechos que, según las primeras informaciones, se habrían producido ayer a última hora de la tarde.

Precisamente este año, la concejalía de Bienestar Social y la Sociedad de Festejos se habían unido para lanzar un mensaje en la camiseta oficial de la fiesta: "Tolerancia cero a las agresiones machistas". Lo organización había establecido también un punto de atención en el centro de coordinación de la fiesta, donde personal sanitario, de Cruz Roja, Protección Civil y policías estaban preparados para ayudar a posibles víctimas de abusos o agresiones.



El Carmín del "no es no"

Como ocurre en muchas de las fiestas que se producen este verano en Asturias, el Carmín también pretendía ser una verbena libre de agresiones machistas. Los típicos lemas de las camisetas se volcaron este año apoyando a la víctima de la manada. "Qué parte del no es no, no entiendes", rezaban muchas de las zamarras.