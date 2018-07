Pravia disfruta de la jira previa al Xiringüelu: "Ha sido una idea perfecta, la fiesta como era antes"

El Xiringüelu ha crecido tanto en asistencia que los pravianos tienen nostalgia de la tradicional romería que se celebraba en Cañedo y, por eso, la Cofradía del Xiringüelu organizó ayer una jira cerca del río Aranguín para el disfrute de los vecinos y para ir haciendo fondo para la semana festiva que les espera, que culminará el próximo domingo con la fiesta en el prau de Salcedo. "Ha sido una idea perfecta, es una forma guapa de recordar el Xiringüelu como era antes", comentó Carlos Fernández, uno de los asistentes.

La jira comenzó con la reunión de los vecinos en el parque Sabino Moutas y la bajada hasta el prao animados por la charanga "Menudos Notas". Y de los que más se animaron fueron los jóvenes del concejo, ataviados con las camisetas y polos de las peñas del Xiringüelu como "La Pumarada": "Ha sido una idea genial y muy original, esperamos que no sea la única vez que se haga", señaló Aida Gardner. Con piscinas de agua para mantener fresca la bebida y las tradicionales viandas de romería disfrutaron de la jira durante toda la jornada, que fue animada también por "Trío Paréntesis".

Lo que más valoraron los jóvenes fue la sensación de estar en familia, como dijo Ángela Castañedo: "presta porque somos todos conocidos". Para Miguel Cabal la jira le trae nostalgia de épocas pasadas. Y eso que no las vivió. "Antes iba todo el mundo a Cañedo y hoy parecen los noventa, está bien disfrutar de la fiesta con la gente de Pravia".

Pero no sólo los jóvenes disfrutaron de la romería campestre pre-xiringüelera. Nacho Lobeto, de la peña "La Panoya", acudió a la fiesta con amigos de Los Cabos, Bances y Forcinas. "Este año vine de improviso, pero el año que viene vengo con todo", afirmó. Hambre no pasó, pues en las cestas de los amigos había buenos productos.

En la jira también estaban los miembros de la Cofradía del Xiringüelu, los impulsores de la jira campestre pre-xiringüelera. "En Arriondas hacen una fiesta el fin de semana antes de Piraguas y como el Xiringüelu creció tantísimo creamos una jira inspirada en la antigua romería de Cañedo, donde nació el Xiringüelu", explicó Nacho del Busto, quien detalla que no quisieron promocionar mucho la romería para mantener intacto su carácter exclusivamente local: "Los inicios no son fáciles, pero no queríamos hacer mucha publicidad y pusimos carteles por el pueblo; seguro que el próximo año hay más gente".

Por lo pronto, aún les queda una semana festiva por delante. Las construcciones de las casetas ya han comenzado en Salcedo y el jueves será el Xirinfantil, con actividades para los niños para aprender a ser un romero del Xiringüelu y Fiesta de la cerveza. El viernes, Teté Balseiro leerá el pregón, tras el que llegará el reparto del bollo y la verbena con Jony Luarca. El sábado habrá pasacalles con la charanga "DGT", cena de peñas y el pregón no oficial, conocido como "Popinazo", a cargo de Jorge Jáñez.

El domingo será el día del Xiringüelu con la romería, a la que esperan la asistencia de 30.000 personas y que será amenizada por las charangas "Compangu", "Menudos Notas" y "DGT".

Pravia ya ha empezado a celebrar el Xiringüelu con una jira como las de antes, pequeña y familiar.