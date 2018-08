"Hay que bajar temprano al Xiringüelu, tomar un culín e ir de ronda"

María José Fernández Balseiro, más conocida como Teté Balseiro, será la pregonera del Xiringüelu de Pravia, que se celebrará el próximo domingo. El anuncio del festejo será mañana en la plaza Conde Guadalhorce, a las 20 horas, y tras él tendrá lugar el reparto del bollo. La relaciones públicas gijonesa es una fija de la fiesta de Pravia desde que era una adolescente y es miembro de la peña "El Ahorcado", que cumple su cuadragésimo aniversario. Siempre disfruta de la romería con la alegría y diversión que lleva por bandera y será la primera mujer en anunciar el Xiringüelu. Y lo hará con mucha ilusión.

- ¿Hay ganas de Xiringüelu?

-Tengo todas las ganas del mundo porque es un año más de Xiringüelu, con lo cual eso es que seguimos cumpliendo, así que es una alegría doble.

- ¿Cómo lleva la redacción del pregón?

-Es una obra de ingeniería. Llevo un mes escribiendo y no sabía muy bien cómo enfocarlo al principio, si contar cosas de mí o cosas de todo el mundo. Después de mucho pensar y borrar, me centro en anécdotas que yo viví, no mías pero sí son anécdotas que yo vi. No quería de ninguna manera hablar de mí misma o de mi peña "El Ahorcado", pero al final hago un pequeño apunte sobre la amistad que tiene que ver con la peña. Además, el pregón va a llevar unas pequeñas recomendaciones, qué se debe hacer y qué no.

- Cuente...

-No se baja así sin más al prau, lleva una preparación, una meditación, hay que meterse en uno mismo. Lo primero es ducharse, vestirse y freír un par de huevos con bacon para llevar lleno el buche y frenar el primer bajón. Y muy importante, antes de salir de casa, visitar el trono sin prisa. Después ya estaremos preparados para bajar. Y lo mejor es hacerlo cantando, pegado a una charanga.

- ¿Cómo se siente un xiringüelero antes de salir de casa?

-Se siente uno enorme y con ganas de fiesta. En mi peña antes hacíamos doblete, pero ahora somos un poco más mayores y nos recogemos la noche antes, tampoco muy temprano.

- ¿Qué es para usted imprescindible en el prao Salcedo?

-Lleves una mariconera con perres y todo lo que necesites y un rotulador para poner alguna dirección o teléfono si te la dan. Como decimos, "llegar, fisgar y, si se puede, ligar pa luego contar".

- Usted es experta xiringüelera y las predicciones meteorológicas prevén ola de calor el domingo del Xiringüelu. ¿Qué recomienda a los romeros?

-Lo primero es llevar crema de sol de protección total, pantalón corto, camiseta y gafas de sol, a poder ser las del Xiringüelu, que si no son buenas les quitas los cristales y si nun ves te aguantas. Yo llevaba años llevando un plumero, pero lo perdí el año pasado. Y como va a hacer mucho calor, tenemos que mojarnos todos. Una buena idea es llevar un spray para meter agua y refrescar, que hay que refrescar por dentro y por fuera. Si alguien se pasa, se siente mareado, que coma y duerma. Ye muy bueno dormir porque el Xiringüelu no ye pa' desfasarse.

- ¿Cómo celebrará el Xiringüelu?

-Pues "El Ahorcado" siempre hace una paella como tradición para cenar, pero cansamos y vamos a comer un cordero. Somos sibaritas, es por la edad, y ya llevamos hasta un cortador de jamón. A la caseta llevamos lacón, tortilles, empanades, huevos cocidos... Y siempre ponemos algún photocall y mogollón de sidras. Además, siempre izamos las banderas, somos la única peña que lo hace, y será a las 12 del mediodía. Será importante porque llevamos cuarenta años y tenemos continuidad con una neña que acaba de nacer y que es la tercera generación de la peña.

- ¿Cómo recomienda vivir el festejo en el prau de Salcedo?

-Hay que bajar temprano y lo primero es tomar un culín en la caseta y al mediodía ir de ronda a ver las casetas, las que conocemos o las que no, metémonos allí, hacemos fotos, probamos la sidra... La ronda ye larga, hay que ver quién hay nuevo y quién no, ya luego volvemos a la caseta y van a verte, y así pasas el día.

- ¿Qué le parece el trabajo desarrollado por la Cofradía del Xiringüelu en los últimos años?

-El cambio fue radical porque la fiesta se estaba yendo de las manos. Hubo gente que por hacer negocio el sábado hacían fiesta en el prau y había casetas destrozadas y gente colocada como mirlos al día siguiente. Además, creo que la división entre casetas y botellón es fenomenal porque estaba cambiando la fiesta e iba a destrozarse. Gracias a la Cofradía está la cosa bien.

- ¿Y qué opina de la jira pre-Xiringüelu que han organizado este año?

-Fenomenal y estupenda. Es una forma de empezar, un día más de fiesta. Como vaya bien va a darnos luego pereza bajar al Xiringüelu, igual nos hacemos un poco vagos pero espero que no sea así.

- ¿Qué es el Xiringüelu para usted?

-Es la fiesta de la amistad.