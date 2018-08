La Feria Ecológica abre sus puertas llena de productos singulares: "Innovar es clave"

"La producción libre de químicos llega hoy mucho más allá de la huerta". Así lo afirman los participantes en la 17ª edición de la Feria Agroalimentaria de Productos Ecológicos de Asturias (FAPEA), que se celebra desde ayer y hasta el domingo en el recinto ferial de Ables, en paralelo al concurso-exposición de ganado. En total son 77 los expositores que se dan cita "en uno de los certámenes referencia a nivel nacional de productos eco", que supone "una oportunidad para que los pequeños productores puedan darse a conocer y mostrar su trabajo, en el que la innovación es clave".

Sobra decir que la producción ecológica ya no es una moda. El crecimiento de producción y consumo no ha dejado de aumentar en el país en la última década, y los profesionales del sector están convencidos de que "no tiene techo". "En todo caso, lo que tiene fecha de caducidad es lo convencional. La producción libre de químicos es una forma de mejorar el mundo", destaca David Alfonso, de la bodega zamorana Finca Volvoreta, este año con un nuevo producto: cerveza de vino. "Los productores ecológicos queremos hacer las cosas bien, quizás por eso buscamos más la innovación", explica uno de los más veteranos de FAPEA.

Y es que entre los stands de la feria, la huerta va "perdiendo" terreno frente a productos más "originales". Es el caso de los valencianos Naranja Che. "Como la naranja es un producto que se da de octubre a mayo aproximadamente, decidimos que para aprovecharla en vez de la típica mermelada queríamos hacer algo diferente. Y así nació 'Tarongino'", explica Jaime Fernández sobre la creación del primer vino de naranja del mundo: refrescante y de baja graduación, al que le han salido dos "hermanos": uno hecho a base de pomelo y otro con naranja sanguina.

La lista de productos ecológicos "singulares" es casi infinita en FAPEA: chocolate con azafrán, licores a base vino también eco, crema de cacao... "Se está consiguiendo que el público vea que cualquier tipo de producto puede ser ecológico, y eso es muy importante", destaca Iñaki Terrados, orensano de "Alicornio Organic Spirits", elaborador de licores, quien también encuentra un componente social en la producción eco: "Es más sostenible y ayuda a fijar población en el ámbito rural. Si quieres hacer la revolución, empieza con el carro de la compra".