Las Carrozas llenan Valdesoto con humor y tradición

La modernidad de los tiempos no tiene cabida en Valdesoto y así lo manifestaron sus famosas carrozas, reivindicadoras de la tradición Asturiana. Los de siempre repetían sus rutinas habituales, y pudieron ver desde bodas arruinadas por el polígrafo de la verdad, al batman de las Cuencas persiguiendo al Joker Fernández Villa, a Indiana Jones en busca de la sidra perdida e incluso al nuevo restaurante Mc Rurals de Valdesoto.

Con el sonido de las gaitas empezaron a desfilar las carrozas, la gente se impacientaba con el leve retraso. El comienzo fue intenso, bajo el lema "En el amor, en la vida y en la afición non ye non", la primera peña del día escenificó una boda condicionada por el polígrafo de la verdad.

A continuación, la crítica social se agudizó, con un médico que por las obras retrasadas del consultorio tenía que pasar consulta en la parrilla del pueblo. La sátira a los servicios públicos continuó con una carroza en la que tenía lugar una reunión de padres de la escuela local. Estos progenitores despistados acabaron por demostrar "que son peores que críos" y que los nuevos tiempos, también en la educación, no hay quien los entienda.

Indiana Jones también andaba por Valdesoto y, como no, acompañado de su padre. Sus inquietudes no tenían que ver con la escuela, sino con la búsqueda de nichos de negocio, "porque la aventura ya no es negocio desde que abrieron Cangas Aventura, y viajes El Corte Inglés". Finalmente, el bueno de Jones encontró la esencia de la asturianía y se animó a montar un chigre.

Si de cine, o en este caso, de literatura adaptada a la gran pantalla va la cosa. "Las cincuentas sombras de Grey" o "de Güei" que dicen en Valdesoto, también tuvieron protagonismo en la cabalgata. A golpe de striptease en la "sala roja" (la de ahumar los chorizos), intentaba revivir la chispa de su matrimonio, uno de los paisanos de la villa.

También estuvo el batman de las Cuencas, "el carboneru oscuro", que acabó con el malvado Fernández Villa, acompañado de su fiel Robin, en este caso Rodrigo Cuevas. "Díjete que te disfrazaras del Robin y que salieras de la cueva", echaba en cara el héroe murciélago a su compañero justiciero.

Había hambre después de un desfile intenso, y para eso llegó una nueva franquicia americana, en su "nueva sede móvil" de Valdesoto. Sin embargo, a las paisanas y paisanos del lugar no pareció acabar por convencerles eso de la hamburguesa. "Yo quiero una de picadillo y calamares", espetó uno de los clientes al joven tatuado, que con un acento propio de Belén Esteban atendía a los clientes desde la barra.