Grado tendrá su ansiado centro cultural en el edificio de Almacenes Miranda

Grado tendrá un nuevo centro cultural. Una de las grandes e históricas demandas vecinales se verá colmada el año que viene. Si todo sigue el plan previsto por el gobierno local, en 2019 comenzará la construcción de este equipamiento, pensado para albergar conciertos, teatro o cine, que se ubicará en el antiguo edificio de Almacenes Miranda, situado entre las calles Marqués de la Vega de Anzo y La Magdalena. El alcalde, José Luis Trabanco, anunció ayer que la propietaria mayoritaria del inmueble, Maruja López, ha legado el 72 por ciento de la propiedad al concejo, a fin de facilitar la construcción del auditorio, en la que es "la mayor donación al municipio desde la democracia".

Según explica Trabanco, su equipo de gobierno lo tenía claro desde el principio: Querían construir un espacio cultural y querían que fuese en el centro de la villa. ¿El problema? Cumplir con esos dos requisitos supondría un importante desembolso económico que las arcas municipales no podían afrontar a su llegada al gobierno, en 2015. "Por eso no lo llevábamos ni en el programa electoral", confiesa el regidor.

Esta circunstancia cambió el verano pasado, cuando el ejecutivo local constató una importante mejoría en las cuentas municipales, en las que había 2 millones de euros más de los previstos dos ejercicios antes. Ante esta situación, decidieron recuperar la idea del proyecto de centro cultural.

Uno de los emplazamientos que mas gustaban a los de IU era el edificio de Almacenes Miranda. Por ello, iniciaron las conversaciones para intentar su adquisición. Tras varias reuniones "en muy buena sintonía", como reconocieron ambas partes, Maruja López, la propietaria del 72% del inmueble, decidió donar su parte al Ayuntamiento.

Esta transmisión está supeditada a que el edificio tenga un uso cultural. De hecho, uno de los primeros pasos que dará el gobierno local es recalificar este suelo, actualmente para uso como almacén, para que pase a ser dotacional cultural. Con este movimiento también se evita en el futuro un "pelotazo" inmobiliario con estos terrenos.

Pero antes de eso el Ayuntamiento deberá cerrar la compra del 28% restante de la finca, en manos de 15 propietarios diferentes. En este sentido, Trabanco reconoce que las negociaciones están muy avanzadas y que la adquisición del resto de títulos podría cerrarse en los próximos meses con un coste de unos 50.000 euros.

Una vez con la propiedad en manos municipales, habrá que desarrollar el proyecto. En este sentido, los planes del ejecutivo local pasan por organizar un concurso y desarrollar el diseño ganador. Sobre su construcción, Trabanco asume que Grado necesitará ayuda de "otras administraciones"; algo con lo que es optimista. "El presidente del Principado conoce el proyecto y le ha gustado", asegura.

También gusta el proyecto, como no puede ser de otra manera, a Maruja López y su familia. "Para nosotros era un pesar tener ese edificio en el centro de Grado en mal estado", reconocía ayer Pilar Llorca, hija de la propietaria mayoritaria, que a sus 93 años no pudo acudir al anuncio oficial de la donación, pese a que, como afirma su hija, mantiene su mente en plena forma: "De no haber sido así, esta tramitación no hubiese sido posible".