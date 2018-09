Paloma García: "Fue muy adecuado colocar en Pravia la corte del Reino"

"En el siglo III empieza el declive del poder de Roma por los fenómenos de concentración de poder y riqueza que se dan en este tipo de villas, que van a desembocar en el feudalismo, son los terratenientes que empiezan la monarquía del Reino de Asturias". Paloma García, de los Museos Arqueológicos de Gijón, y Ángel Villa, del Museo Arqueológico de Asturias, ofrecieron ayer en Pravia una visión sobre el marco histórico y social previo a la creación del Reino de Asturias, en concreto en Pravia, a donde se trasladó la corte desde Cangas de Onís tras el enlace de la hija de Alfonso I, Adosinda, con un rico y poderoso señor de la zona de Pravia, el rey Silo, en el año 774.

Pravia fue capital del Reino por ser Silo un señor de la zona, donde tenía su centro de poder, su ejército, su séquito y tiene la ría de Pravia y la vía de La Mesa, con lo que puede organizarse hacia Astorga o Galicia. "Fue muy adecuado colocar en Pravia la corte", señaló García. La arqueóloga hizo un recorrido a través de la vía de La Mesa en su tramo costero a través de Pravia y Muros de Nalón explicando las transformaciones del paisaje y las sociedades que lo habitaron antes de la llegada de Roma y bajo el Imperio, antes de la creación del Reino de Asturias. Por su parte, Ángel Villa, realizó un extenso recorrido desde la Edad de Bronce, con especial atención a los castros de Álava y San Juan (Salas) hasta la época tardorromana, cuando comienza a fraguarse la monarquía de los descendientes de Pelayo.

Fue la primera de las cuatro charlas programadas previstas dentro de los actos para conmemorar el 1.300.º aniversario de la creación del Reino de Asturias y son organizadas por el Ayuntamiento, el Principado, la Universidad de Oviedo y Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA). Y en la sala de exposiciones de la biblioteca no cabía un alfiler. "Ha sido preciosa, me gustó mucho el panorama súper bonito que hizo Ángel Villa desde la Edad de Bronce, con mapas y referencias a los clásicos que me resultó muy agradable", señaló Esperanza Medina, asistente.