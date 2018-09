La presión de la agrupación socialista, clave en la renuncia de Rodríguez

Ajetreado verano el que han tenido los socialistas en Carreño, tanto por los asuntos externos -ha sido imposible recabar apoyos para sacar adelante un presupuesto- como por los internos. En estos últimos se enmarca la dimisión, hace poco más de una semana, de su portavoz municipal y mano derecha de la Alcaldesa (Amelia Fernández), Gabriel Rodríguez, por el "caso de las facturas engordadas".

Una marcha que no ha sido fácil de digerir por la regidora, que se ha apoyado mucho en Rodríguez en este mando. De hecho, pocos días antes de que éste presentara su dimisión -informó de ello al Pleno donde se hizo efectiva sin asistir- Amelia Fernández había salido públicamente en su defensa y le dio todo su apoyo. Pero no fue suficiente. La agrupación socialista, dirigida por el exalcalde Ángel Riego, ha tenido mucho que decir en el futuro de Gabriel Rodríguez. Y la prueba está ahí, con su dimisión. Riego y otros veteranos militantes del PSOE de Carreño no quieren sombras a menos de un año de las elecciones locales.