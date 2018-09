Ciudadanos critica que coincidan las fiestas del Ecce Homo y Agrosiero

El grupo local de Ciudadanos Noreña critica la que considera "falta de coordinación" entre el gobierno local (IPÑ y Foro) con el de Siero, ya que este fin de semana coincide parte del programa festivo del Ecce Homo de la Villa Condal con Agrosiero.

"Nos llama mucho la atención que no sean capaces de ponerse de acuerdo para no hacer coincidir el desfile folclórico y el popular baile del caldo de Noreña con la Feria de Agrosiero", afirma Ciudadanos. El partido critica que a pesar de que la alcaldesa de Noreña, Amparo Antuña, acude "a todos los eventos de Siero", no se traduce luego en una buena coordinación para evitar estas situación. Le recriminan verla en "muchas fotos celebrando fiestas y comidas conjuntamente" y denuncian que el gasto en protocolo en el Ayuntamiento de Noreña "aumentó considerablemente durante este año", pues rondará los 20.000 euros, lejos de los 10.000 de 2017.