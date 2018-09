La Pola dona novecientos libros para la biblioteca arrasada de Cebolla (Toledo)

Los polesos se han volcado con la biblioteca de Cebolla (Toledo), sumándose a toda una ola de solidaridad nacional después de que una riada arrasara la instalación. En cuatro días han recibido una donación de casi 5.000 libros. De la Pola saldrán la semana que viene otros 900.

"Me pudo cuando vi a la bibliotecaria llorando al ver cómo habían quedado los libros", apunta María del Pilar Rodríguez Fonseca, la polesa que ha puesto en marcha esta generosa campaña de recogida de libros y que se ha quedado sorprendida con la acogido que ha tenido. Estos días se encarga de limpiarlos, ponerlos a punto, clasificarlos y embalarlos en cajas. Está contenta porque una empresa de logística local se ha ofrecido a colaborar en el traslado de los ejemplares. Cuando vio a la bibliotecaria de Cebolla sintió que tenía "que hacer algo, porque mucha gente tiene libros sin saber qué hacer con ellos". Se vio reflejada: "era yo llorando. Si me pasa a mí, me muero. No sabéis el tiempo que hay ahí metido". Es profesora de Literatura.

Los ejemplares que tienen repetidos podrán darles un nuevo uso, como donarlos a las residencias de mayores de la Pola, que no tienen biblioteca, o a colegios. Lo valorarán. Han recibido todo tipo de libros: desde enciclopedias, diccionarios a otros de temática histórica o novela, por señalar algunos. Han colaborado personas de la Pola, Lugones, Noreña y Oviedo.