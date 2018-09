Las cámaras no disuaden a los ladrones, que en tres días asaltan dos bares de Lugo

"Las cámaras de vigilancia de tráfico no van a ser la panacea". Lo advirtieron la Policía Local y el Ayuntamiento y, de momento, han acertado. La puesta en marcha del servicio de vigilancia de tráfico en los accesos de Lugo de Llanera, en funcionamiento desde este verano, no ha servido para frenar la oleada de robos en la localidad, que suma dos en tres días: uno en la madrugada del sábado en una sidrería de la calle Naranjo de Bulnes, donde los ladrones se llevaron la recaudación de las tragaperras, y el último en un restaurante de la avenida de Pando, antes del amanecer del lunes, donde los delincuentes se marcharon sin botín.

Los hechos del último asalto tuvieron lugar en la madrugada de ayer. Los cacos llegaron al restaurante La Pasera, en la avenida de Pando, en torno a las seis de la mañana. El modus operandi es ya un clásico en la localidad: cogieron la tapa de una alcantarilla, reventaron una luna del local y accedieron a su interior. Pero, para sorpresa de los asaltantes, que utilizan esta práctica para llevarse la recaudación de las tragaperras, en esta ocasión no había ningún botín.

El propietario del establecimiento, Clemente Vidal, ya había sido "visitado" por los ladrones otras cuatro veces, la última el pasado marzo, y en aquel momento optó por tomar una decisión drástica: retirar las máquinas tragaperras de su establecimiento para dejar de ser una diana para los cacos. Por lo visto, su plan ha funcionado a medias. Si bien no evitó que los amigos de lo ajeno le reventasen un cristal y entrasen en su establecimiento, sí consiguió que los saqueadores se fuesen con las manos vacías.

"En el restaurante ya no hay nada que se puedan llevar. He quitado la tragaperras y dejo la registradora abierta, sin un céntimo", explica Clemente Vidal, el empresario afectado por la visita de los cacos, quinta en su particular expediente negro.

Menos suerte corrieron en la sidrería La Mundina, donde llevan dos asaltos en menos de un mes. Estar a menos de cien metros de la cámara que vigila los accesos a la localidad por la avenida de Pando no sirvió a sus propietarios para librarse de los ladrones, que no utilizaron la técnica "habitual" en su última "visita". Los hechos tuvieron lugar pasadas las cinco de la mañana del sábado, momento en el que los ladrones, alunizaje mediante, lograron romper la verja de la puerta y acceder al local. De allí se llevaron la recaudación y se marcharon a toda velocidad, antes de que la Guardia Civil, que no tardó en llegar, pudiese echarles el guante.

"Al final, estas situaciones empiezan a ser crónicas. Ya te lo tomas de la misma forma que el que tiene un coche y se da un golpe: no es lo habitual, pero sabes que puede pasar", resume Valentín, que destaca la profesionalidad de los asaltantes: "Por lo general, lo tienen todo controlado".

Pese a que ambos casos están siendo investigados, parece difícil que las cámaras de vigilancia vayan a ser clave en las pesquisas. Y es que en la mayoría de los casos, los ladrones realizan los asaltos con coches robados, por lo que, si se lograse identificar los vehículos con los que se cometieron los asaltos, lo más probable es que su propietario no sea el culpable. Aunque esto es algo que ya se sabía de antemano, administración y empresarios tenían la esperanza de que los dispositivos disuadiesen a los delincuentes, algo que, en vista de los hechos, no ha surtido efecto.