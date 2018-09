Siero no saca adelante el plan local contra incendios que pedía Ciudadanos

La corporación de Siero se sumó, por unanimidad, a la declaración institucional en forma de moción que IU presentó, ayer, en el Pleno, en repulsa por los ataques que están sufriendo sus compañeros de partido en Riosa (la alcaldesa y un concejal), así como por el crimen del edil de Llanes Javier Ardines. Los partidos en bloque condenaron estas amenazas y presiones.

Cuando no hubo tanto consenso fue a la hora de votar la elaboración de un plan local de emergencias ante incendios forestales, como proponía Ciudadanos. Se produjo un empate, con 12 concejales a favor y 12 en contra, de los ediles del PSOE y Foro. El alcalde, el socialista Ángel García, rehusó ejercer su voto de calidad y, como la propuesta no obtuvo mayoría en ninguna de las dos votaciones, no salió adelante.

El regidor argumentó que en el Ayuntamiento de Siero carecen de personal especializado para poner en marcha este plan, además de competencia autonómica. Agregó que no puede asumirlo un plan de empleo porque no saben cuál va a ser el futuro de estos puestos y la externalización del servicio tampoco convence. Además, insiste en que es un asunto que excede el ámbito municipal.

El concejal de Medio Ambiente, Javier Rodríguez, destacó que Siero ya forma parte del plan integral contra incendios del Principado y la apuesta del equipo de gobierno solialista es "seguir trabajando para mejorar este plan".

La edil de Foro Susana García esgrimió que ya existe el plan de Protección Civil de prevención de incedios, que recoge las peticiones de Ciudadanos. Aprovechó para proponer al gobierno local que coloque bandos para hacer cumplir la ordenanza en el mantenimiento de fincas, que ayudaría a frenar el fuego.

También hubo empate en la moción que presentaron IU, Somos y Pinsi en nombre de la Plataforma Unitaria de Pensionistas Sierense, que defendió la propuesta de la defensa del sistema de pensiones, de competencia nacional e europea, como destacaron algunos grupos. Tampoco salió adelante la enmienda de Foro.