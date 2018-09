"Traemos novedades exclusivas para representar en Candás"

La candasina Verónica Gutiérrez regresa esta noche al Teatro Prendes con "Catacróquen", una obra a medio camino entre el teatro, el musical, los monólogos... Un poco de todo, pero con mucho humor. Tras haber pasado este verano por Candás con la obra "Jovellanos y ellas", de la compañía "La tejedora de sueños" representando a la madre del ilustrado, hoy pone en escena una producción propia, de su compañía "E vero teatro".

- Se le ha visto mucho este verano por Candás.

-Sí, estuvimos con "La tejedora de sueños" con "Jovellanos y ellas", donde soy la madre, y volvemos para terminar el ciclo del verano, que no acaba hasta que haya "Catecróquen". Venimos con novedades importantes. Representamos esta obra hace dos años y medio, y el teatro se llenó, así que esperamos una afluencia masiva. Hay gente por la calle que me pregunta cuándo vuelvo. Para ellos hemos querido hacer un guiño especial. Hay novedades exclusivas para Candás. Animo al público a venir a un espectáculo único. Siempre lo es el teatro, pero "Catacróquen", más, porque tiene una parte de improvisación. Hay números nuevos y sorpresas. Quien haya visto la representación no tiene que dejar de ir, hay partes interesantes nuevas.

- Será especial actuar en Candás, en su casa.

-Yo empecé aquí con el grupo de teatro "Tablas", un grupo de aficionados de verdad, de los que no cobramos. Estuvimos muchos años ensayando en el propio teatro. Para mí es muy especial y emotivo. Y cuando vine con "Catacróquen" no esperaba ese apoyo tan grande del público, es difícil llenar el teatro. Vuelvo con más ganas.

- Un teatro con una programación estable, al menos una vez al mes, poco habitual en una localidad de este tamaño.

-Una vez al mes de teatro profesional y en verano, el costumbrista. Es un ocio diferente al que la gente no está acostumbrada a ir, no va de forma natural, o tiene como algo lejano, un rollo. Tenemos que eliminar ese pensamiento de los jóvenes, que les cuesta más acercarse. No es un medio donde se sientan cómodos ni están habituados. Les animo a ir porque incluso al público que no va habitualmente al teatro "Catacróquen" le gusta.

- ¿Qué verá el espectador que acuda a ver "Catacróquen"?

-Tiene de todo: teatro, música en directo, monólogos? Es tipo cabaret. Por medio de monólogos se intercalan números musicales, conflictos con la pianista. Es reírnos de nosotros mismos. Me parodio a mí misma. Tratamos de cuestionar los clichés sobre los actores riéndonos de nosotros. "Catacróquen" es quitar impotancia a algunas cosas que vivimos con exceso de responsabilidad. Queremos que todo sea perfecto, pero cuando algo sale mal, decimos "Catacróquen" y seguimos adelante.

- ¿En qué situación se encuentra el teatro actualmente en Asturias?

-Fatal. Están intentando abocarlo al falso amateurismo, que se quede todo en falso amateur y cierren las compañías profesionales. Nosotros pagamos impuestos que revierten en el falso teatro amateur. El amateur es la base del teatro y tiene que existir. Lo malo es cuando se cobra en B y la administración lo apoya. Nos vamos a pique. El 21% del IVA lo seguimos pagando. No se paga en las entradas, pero las compañías pagamos ese IVA asfixiante. Los números no salen. Hay amor al arte, pero tenemos que comer. En la obra también criticamos estas cosas, pero con humor.