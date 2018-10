Lanzan en Noreña un chorizo light con un 30% menos de grasa y sin alérgenos

Las calorías y la grasa ya no son un impedimento para disfrutar comiendo chorizo. La empresa cárnica El Cuco, en colaboración con la Universidad de Oviedo y el centro de investigación de la Asociación de Industrias Cárnicas (Asincar), con sede en Noreña, presentó ayer en la Villa Condal un chorizo asturiano con el 30% menos de grasa que uno convencional. Pero no sólo eso, además es "fuente de omega 3, que son ácidos esenciales para el buen funcionamiento del organismo", y también está elaborado sin gluten ni alérgenos. Así lo explicó María Cordera, responsable de Calidad y Seguridad Alimentaria de la empresa cárnica.

"Hoy en día la sociedad pide algo más que la seguridad alimentaria, pide un valor añadido y que vea el producto atractivo", añade. Así que pusieron en marcha este proyecto, con el apoyo del IDEPA, pensando en que este chorizo light podría triunfar en un mercado con creciente demanda de alimentos más ligeros y saludables, además de que pueda ser apto para los alérgicos al gluten y los intolerantes a la lactosa.

Cordera indica que en la reducción de grasa del chorizo han sustituido la de origen animal (tocino) por "una mezcla de aceites vegetales, entre los que se encuentra el aceite de oliva, lo que hace que tenga menor proporción de grasas saturadas". Por eso, además de tener menos calorías, es un producto más sano, sin olvidar que tampoco incluye gluten ni otros alérgenos. Este chorizo es pionero en la región en incorporar aceites vegetales, además de ser fuente de Omega 3.

María Cordera destaca que estas cualidades más saludables no influyen ni en el sabor ni en la textura ni tampoco en aspecto. "No se aprecia casi la diferencia", resalta. Lo han comprobado poniendo a prueba a catadores profesionales y "el 90% prefirió ese chorizo". Así que es una buena opción, no sólo para comerlo en crudo sino también en en potajes como la fabada, restando calorías pero manteniendo el resto de propiedades que hacen que el chorizo asturiano sea tan valorado. "Es una alternativa más saludable para usarlo también en la cocina, porque se reduce el aporte calórico", apunta. Es algo que agradecen quienes cuidan su dieta sin renunciar al sabor.

Otra de las ventajas que subraya la responsable de Calidad y Seguridad Alimentaria de El Cuco es que su precio no se encarece demasiado en comparación con el chorizo asturiano convencional que comercializada esta marca. "Es un producto asequible y competitivo". Este chorizo, ahumado con leña de roble, ya está a la venta, tras dos años de desarrollo del proyecto.