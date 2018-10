Siero adjudica el saneamiento de Forfontía tras diez años paralizado

El gobierno local de Siero (PSOE) ha adjudicado las obras del saneamiento de Forfontía después de desbloquear el proyecto, que llevaba más de diez años enquistado. En estos trabajos se invertirán 45.461 euros y beneficiarán a siete viviendas. El plazo de ejecución es de dos meses y las obras empezarán en las próximas semanas, según adelantó el alcalde, Ángel García. Se ejecutarán 230 metros de colector.

"Es una obra más de saneamiento, que se suma a las muchas que llevamos realizando y demuestra que para nosotros en una prioridad", destacó el regidor, en presencia del concejal de Infraestructuras, el socialista Javier Rodríguez, y el edil de Foro José Manuel Miranda.

El Alcalde explicó que el saneamiento de Fortontía (La Carrera) no pudo ejecutarse antes porque uno de los vecinos impedía que el colector pasara por su finca y no daba autorización. "Hubo conflictos y se optó por hacerlo por la vía de la expropiación", apuntó García. Por eso "es el primer saneamiento municipal que se hace por este sistema", agregó. Así que, una vez que se cumplieron los trámites, ya se ha podido adjudicar la obra, que beneficiará a los vecinos de siete viviendas, aunque hay más parcelas edificables, por lo que podrá favorecer a futuros residentes.

Aunque el proceso expropiatorio requiere un "trámite más largo y complejo", el regidor apuntó que no descartan "abordarlo en un futuro porque es más cómodo y barato para el Ayuntamiento, pues das una solución técnica más económica". Insistió en que no tiene que salir la obra más cara si se expropia porque "se da una solución óptima desde el punto de vista técnico". Javier Rodríguez agregó que "a veces, la falta de autorización hace tener que modificar el proyecto y lo encarece". No obstante, quieren velar por los intereses vecinales.