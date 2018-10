Morís pone la chispa en las fiestas de Carreño

Las fiestas del Rosario, en Logrezana, cierran el calendario festivo por este año. Y lo harán con la pólvora del candasín ("del Nodo", aclara) Alfonso Morís, como cualquier fiesta que se precie en la comarca. "Yo preparo la traca, pero la tiran ellos", matiza.

Desde los 17 años, y ya le contemplan 55, Morís se dedica a la pirotecnia, aunque la afición le llegó mucho antes. "Me nació la vocación viendo los fuegos artificiales de Begoña con 5 años", asegura, y a partir de ahí, comenzaron los experimentos: "Vendía llámpares al Cubano para comprar cajas de cerillas y hacer mis pinitos", recuerda. Y luego llegó la enseñanza, a su manera: "El laboratorio del Instituto fue un adelanto para mí".

Morís trabaja solo, con una excepción. "En los fuegos del Cristo necesito ayuda porque es mucho y hay que prepararlo en un día. Si me diesen dos, lo haría solo, como el resto de los trabajos".

No es un trabajo habitual, "somos perros verdes", pero tiene un objetivo claro: "Es un trabajo placentero para la gente, nunca un pirotécnico pensará en hacer daño a nadie", asegura. Y no sólo convence a los espectadores, también a sus clientes. "Esto es como un club privado, tienes siempre los mismos clientes en las mismas fechas. Y cuando llega uno nuevo, lo hace por referencia de otro". Los clientes se repiten y pretenden que todo sea igual. "Como el año pasado, me dicen. Pero el IPC no es un grupo musical, así que como el año pasado, no", se ríe.

El trabajo de Alfonso Morís se vincula siempre a la fiesta, pero no todo es jolgorio. Entre mayo y septiembre, la tarea está en el prao, pero el resto del año, se recluye en su taller de Coyanca para preparar lo que se lanzará en verano. "En invierno, no llaman ni los que tienen que cobrar". Y hay muchos problemas. "La legislación española es la más estricta de Europa. Ahora tenemos que poner detector sísmico en las paredes por si alguien quiere entrar a martillazos. Se están excediendo, jamás un pirotécnico tuvo un conato de asalto, pero los políticos, que son idiotas, metieron la pirotecnia en el rango de los explosivos".