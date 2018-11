La fuerza vecinal limpia la Senda del Oso

Arremangados y motosierra en mano. Los vecinos de Teverga se volcaron ayer en la limpieza de la Senda del Oso, llena de árboles caídos y argayos a cuenta del temporal de finales de octubre que colapsó la vía verde. Sabedores de la importancia vital que tiene la infraestructura para el desarrollo socioeconómico de la comarca (Quirós, Teverga, Proaza y Santo Adriano), la asociación turística "Disfruta Teverga" lanzó el guante, una sestaferia vecinal. Y ayer 27 teverganos se dejaron la piel en despejarla con la mente puesta en la maratón que discurrirá el domingo por la infraestructura.

"Ha sido duro, pero casi llegamos hasta Proaza; nos quedan para mañana (por hoy) unos 500 u 800 metros y cuando acabemos iremos a ayudar en el tramo de Teverga donde están los trabajadores municipales", explica Ángel Pérez, presidente del colectivo. Y es que los operarios municipales de Teverga se afanan en el tramo que pasa por el concejo mientras que los vecinos trabajaron en el municipio proacín, desde Caranga a la capital del concejo. "Entendemos que no es sólo el tramo de Teverga, la Senda del Oso es una unidad pero parece que es de cada uno un tramito, esto es mío, esto es tuyo, cuando es el motor económico de toda la comarca, sin ella no funcionaría ni el 50 por ciento de los concejos", opina.

La sestaferia comenzó a primera hora de la mañana con la distribución de los voluntarios en tres cuadrillas, repartidas en el tramo entre Caranga y Proaza. "Hay que echar una mano a los poderes fácticos", bromeó Germán Muenala, hostelero de Teverga mientras cortaba las cañas de un avellano, encaramado al terraplén de la vía. En los trabajos también participaron, además de vecinos y empresarios del sector turístico, los ediles Ángel Lagar (PP) y Fernando García (PSOE). "Si tienes porquería delante de casa la quitas, ¿no? Vivimos de esto y somos de aquí, había que venir", comentó el tevergano Marco López.

Talaron los árboles caídos y los acumularon en un punto donde serán recogidos por el Ayuntamiento de Teverga. Y según abrían camino en la Senda del Oso, iban limpiando con rastrillos y escobones los restos vegetales. También retiraron raíces y se encontraron algunas piedras de grandes dimensiones de los argayos, que deberán ser retiradas con maquinaria.

"La senda está en este estado porque hay una falta de mantenimiento evidente. No desbrozan, no limpian... y al final cayó todo al suelo", lamenta Pérez. Por ello no duda en reclamar una inversión importante de mejora para la Senda del Oso, "a ver si de una vez por todas miran por estos valles, donde queremos vivir y trabajar, tanto que hablan de fijar población rural". E insiste en que el futuro de la vía verde pasa por una gestión unitaria.

Los voluntarios, que contaron con el apoyo del Ayuntamiento tevergano para limpiar el tramo que atraviesa el concejo mientras ellos se esforzaban en Proaza, echaron en falta la presencia de vecinos del concejo proacín y Quirós, así como ayuda de los ayuntamientos: "Nadie se apuntó; fue algo espontáneo, pero las redes sociales funcionan muy bien y llegó a todos los concejos. Estamos aquí, en Proaza, porque entendemos que la senda es una".

Por su parte, el Alcalde de Proaza, Ramón Fernández, apuntó que en su Ayuntamiento todavía no ha podido actuar en la Senda del Oso, pues aún tienen pueblos con los accesos cortados. Y lo mismo pasa en Quirós. El único municipio que se salva de los graves daños en la vía es Santo Adriano. Así es que los voluntarios volverán hoy a hacer cuadrillas, a las 10 horas, en Entrago (Teverga). Trabajarán sin descanso hasta ver la Senda del Oso limpia y abierta en su totalidad.