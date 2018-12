"Llanera pierde una gran opción sin confluencia", dice Somos tras el "no" de IU

"Esperable". Así considera Isabel Fernández, portavoz de Somos Llanera, la decisión de la militancia de IU de no acudir en confluencia a las próximas elecciones municipales. La de la agrupación de electores que concurrirá bajo la marca Podemos a los próximos comicios, no oculta su desilusión por la postura de la coalición. "El concejo y la izquierda pierde una gran opción sin la confluencia, pero dos no confluyen si uno no quiere", lamenta la edil con cierta dosis de humor.

La negativa de IU a Somos fue rotunda. Un 80 por ciento de los afiliados que acudieron a votar para decidir la lista conjunta se posicionó en contra. Lo que todavía no han decidido los de la coalición es quién encabezará su lista para las próximas elecciones municipales; si bien, muchos dedos señalan a Gonzalo Bengoa como el más indicado para ocupar ese lugar. Somos, que irá como Podemos, tampoco ha decidido su lista.