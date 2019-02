Amazon elige Siero para su nave logística, que levantará cerca de la autovía

Siero se ha llevado finalmente el gato al agua. Es la ubicación que la multinacional Amazon ha elegido para instalar su nueva planta de logística, que dará servicio al noroeste del país, como ya anunció hace unas semanas LA NUEVA ESPAÑA. Pese a la competencia que le salió de Oviedo, Gijón, Noreña y hasta León, el concejo sierense es el elegido por la compañía de Jeff Bezos, que tiene la intención de que el centro esté en funcionamiento este mismo año.

El alcalde, Ángel García, confirmó ayer que el gigante de las ventas "on line" solicitó esta semana, el martes concretamente, la licencia de actividad. Con anterioridad, hace meses, una empresa requirió la licencia de obra para levantar una nave que después alquilará a Amazon. El regidor no quiso avanzar el lugar exacto, respetando el deseo de la compañía de no dar más información todavía sobre su proyecto de negocio. García sólo indicó que la instalación, que será de nueva construcción y aún no se ha iniciado, tendrá menos de 10.000 metros cuadrados y estará ubicada en una finca entre Granda y Meres, cerca de la autovía.

Solamente el trámite de la licencia de actividad le reportará al consistorio unos ingresos de 6.722,25 euros. El IBI anual supondrá también un beneficio económico para las arcas municipales. No obstante, para Ángel García lo más destacado es que vaya a generar inicialmente entre 20 y 30 puestos de trabajo, pues tienen una "previsión de incremento importante".

¿Qué ha gustado de Siero a los responsables de Amazon? El alcalde lo achaca a tres cuestiones prioritarias. La primera, su buena ubicación en el centro de la región, que García califica como "situación privilegiada", además de sus buenas comunicaciones, que beneficiará al trabajo en esta planta de logística. También las condiciones dadas por los propietario de la nave en la que se instalarán.

Para el alcalde, ha sido además "fundamental que el Ayuntamiento haya sido ágil y cercano para dar facilidades para que el proyecto salga adelante". García ha mantenido varias reuniones con los responsables del gigante del comercio electrónico para convencerles de la idoneidad de Siero para instalar su planta. "Han sido muchos meses de conversaciones con Amazon y ha salido bien", comentó García satisfecho, pues supone una "enorme alegría que escojan Siero para esta inversión". Por lo que agradece la labor desarrollada por los técnicos municipales en la tramitación administrativa y también se reunieron con los responsables de la compañía. "Hemos dado las máximas facilidades cumpliendo escrupulosamente la ley, ofreciendo cercanía y una interlocución fluida", insiste Ángel García, que llevaba "meses trabajando en silencio", para cumplir con la petición de confidencialidad que le hicieron en Amazon. De hecho, en la compañía declinan de momento hacer ninguna valoración.

Amazon ya está desarrollando una plataforma de logística en Bilbao (Vizcaya), pero quiere abrir otra en Asturias, para atender la distribución de la zona noroeste. Ya lo había intentado en otras zonas industriales (Olloniego y ZALIA), pero finalmente no cuajaron.