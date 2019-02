Amazon confía en tener operativa en verano la nave que se construye en Siero

El desembarco de Amazon en Siero está cada vez más cercano. Las obras en la parcela que han alquilado la empresa Promogrado (con sede en Cornellana) en un polígono entre Granda y Meres (Siero), se encuentran ya en fase de cimentación. Si bien se da por seguro que la planta logística de la multinacional en Asturias estará funcionando antes de final de año, el escenario ideal sobre el que trabajan es ponerla en marcha ya en verano.

Sobre el terreno, trabajan actualmente, y desde hace ya varias semanas, ocho operarios de la compañía propietaria del terreno. El número irá in crescendo según necesidades una vez se avance a la fase de montaje de la nave e implementación de las tecnologías que conlleva.

Las negociaciones entre Amazon y los dueños de la parcela se iniciaron ya hace más de cuatro meses, hasta alcanzar finalmente un acuerdo satisfactorio para ambas partes.

Tras meses de culebrón, el alcalde, Ángel García, confirmó el pasado jueves que el gigante de las ventas "on line" había solicitado este mismo martes la licencia de actividad. Meses antes, y con las negociaciones ya abiertas, Promogrado requirió la licencia de obra para levantar una nave que alquilará a Amazon y que no llegará a los 10.000 metros cuadrados. La llegada de la compañía de venta por internet supondrá la creación de entre 20 y 30 puestos de trabajo, según reveló García. Este no será el único beneficio para el concejo. Solamente el trámite de la licencia de actividad le reportará al consistorio unos ingresos de 6.722,25 euros. El IBI anual supondrá también un beneficio económico para las arcas municipales.

Según el Alcalde, existen múltiples motivos para que Amazon haya escogido Siero, frente a otros competidores que se plantearon, como Oviedo, Gijón o León. La primera, su buena ubicación en el centro del Principado, además de sus buenas comunicaciones. García también añade, entre las motivaciones que atrajeron al gigante de Jeff Bezos, las condiciones dadas por los propietario de la nave en la que se instalarán.

Confidencialidad

El alcalde también quiso resaltar el esfuerzo hecho desde la administración: "Ha sido fundamental que el Ayuntamiento haya sido ágil y cercano para dar facilidades para que el proyecto salga adelante". García se reunió en varias ocasiones con los representantes de la empresa, con el objetivo de convencerles para que escogieran Siero para la planta logística. "Han sido muchos meses de conversaciones con Amazon y ha salido bien", comentó satisfecho. Durante los últimos meses, los representantes municipales han tenido que mantener todo en absoluto secreto por el contrato de confidencialidad que la empresa les hizo firmar. De hecho, aún existe gran secretismo en torno a los detalles del proyecto, y la multinacional aún no ha querido pronunciarse al respecto.