Los sindicatos saludan la llegada de la firma, pero reclaman "empleo digno"

Los sindicatos y empresarios asturianos aplauden la llegada del gigante del comercio electrónico Amazon a Siero con una planta de logística que instalará en una nave entre Granda y Meres, aunque matizan, sobre todo las centrales sindicales, que confían en que se trate de empleo "digno y de calidad".

Son optimistas con el desembarco de la compañía de Jeff Bezos en el concejo porque supondrá la creación de puestos de trabajo y un beneficio para la economía local, aunque en principio no plantean un centro demasiado grande, ya que inicialmente sólo generaría entre 20 y 30 puestos de trabajo.

El secretario general del sindicato UGT en la comarca Siero-Piloña, Julio Carretero, valora que "la implantación de cualquier empresa es una buena noticia, y la creación de empleo, mejor todavía". Agregó que confían en el crecimiento de la planta de logística, para que también aumente la plantilla. Eso sí, espera que sea "empleo digno". Por lo que la elección de Siero por parte de Amazon es acogida por Julio Carretero como una "buena noticia" y con la "expectativa de que genere más empleo y de calidad".

Eladio Díez es el secretario general comarcal Siero-Piloña del sindicato CC OO y también es optimista. "Creo que es una buena noticia, pues todo lo que sea invertir y crear puestos de trabajo está muy bien", señala. Aunque considera que "la pena es que no sea un centro tan grande como el que se creía", pero así todo se congratula por la llegada de una nueva empresa en Siero. También incide en que espera que la multinacional genere "puestos de trabajo estables y de calidad". Por lo que se nuestra "encantado" con la noticia que ya avanzó en exclusiva LA NUEVA ESPAÑA hace unas semanas. Díez también lamenta que "que no vengan más empresas para Bobes", en referencia al polígono industrial que estaba llamado a ser el gran área empresarial del centro de Asturias, pero que finalmente no salió adelante y las administraciones confían que relanzar.

Los empresarios también ven con buenos ojos la llegada de Amazon a Siero porque supone un beneficio enconómico no sólo para el municipio, sino que también repercute en la región y más en plena lucha por superar la crisis. El presidente de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), Belarmino Feito, sostiene "que una multinacional quiera invertir y crear empleo en Asturias siempre es una buena noticia. Más allá de localismos, gana Asturias y gana el área central".