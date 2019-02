Foro afea al gobierno de Nava su desinterés por los terrenos de Grandiella

La concejala y presidenta de Foro Nava, María José Rey, ha afeado al equipo de gobierno socialista de Nava su negativa a adquirir los terrenos antiguo campo de fútbol de Grandiella, que han sido puestos a la venta por su propietaria, la ONG Unicef.

Rey aseguró que los responsables de la operación de venta le informaron de que hubo un contacto con el Ayuntamiento para una posible adquisición pero en el municipio "no mostraron interés en adquirir la propiedad".

Para la concejala, es "inadmisible" que el Ayuntamiento no haya mostrado ningún interés en la adquisición de estos terrenos, "máxime cuando el propietario le hizo el ofrecimiento".

Según la concejala, la "excusa" que da el equipo de gobierno de que es mucho dinero no es válida. "No se debe dejar pasar esta oportunidad de compra excusándose en la cuantía económica (aún no determinada puesto que no se ha negociado con la propiedad) cuando la solución pasa por hacer una modificación presupuestaria y a ello instamos al alcalde".

Cree que la iniciativa contaría con el apoyo de todos los grupos, porque los terrenos "son un activo importantísimo".