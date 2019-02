"Lo afronto con ganas", dice Aida Nuño al integrarse en la lista del PSOE de Siero

El PSOE de Siero tiene próxima la elaboración de su lista electoral para los comicios municipales, y ha confirmado que en ella estará la ciclista Aida Nuño (Hevia, Siero, 1983. Aunque no hay nada decidido y el partido tiene que dar varios pasos, todo indica que Nuño estará en puestos de salida, y que podría ocupar incluso el número 2.

La deportista se muestra satisfecha ante la idea de dar el paso, que supone para ella un cambio y un reto. "Me hacía ilusión, y sé que es una responsabilidad, pero lo afronto con ganas", aseguró. El alcalde de Siero, Ángel García, señaló que Nuño "tiene un muy buen perfil para formar parte de una Corporación, me parece una muy buena noticia para el PSOE y para Siero que una persona como Aida se anime a dar el paso a la política". El regidor está convencido de que Nuño "puede aportar mucho a la política municipal, no solo porque es una buena deportista sino también porque tiene un currículo y una experiencia profesional".

Por su parte, el secretario general del partido en Siero, Javier Rodríguez Morán, considera a Nuño un "un ejemplo a seguir por todos los sierenses".

De 35 años, nacida en Hevia y vecina de la Pola desde hace 11 años, Nuño ha sido campeona nacional élite de ciclocross en 7 ocasiones, entre otros títulos, y es licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Oviedo afronta ahora una nueva etapa en política con muchas ganas e ilusión.

El PSOE celebra mañana una ejecutiva en la que se propondrán 27 nombres para la lista electoral, que los militantes votarán en asamblea el próximo sábado. De ahí, saldrá la lista definitiva teniendo en cuenta parámetros como la territorialidad o el valor curricular de cada integrante.