El alcalde yerbato, del PAS, optará a la reelección con Asturianistes por Bimenes

El PAS no concurrirá a las elecciones municipales bajo estas siglas en Bimenes, único Ayuntamiento de Asturias en el que gobierna y en el que tiene representación municipal. Pero no significa que el equipo que lidera el alcalde, Aitor García, no opte a mantener el bastón de mando en el municipio. La diferencia es que lo harán como Asturianistes por Bimenes, lo que les convierte en parientes políticos cercanos de Asturianistes por Nava (APN), que en esta ocasión no se presentará a las elecciones municipales en el concejo naveto.

El equipo de gobierno yerbato lo forma el tripartito PAS, IU y Xente Yerbato. Esta última es una agrupación de electores que logró un concejal, cargo que ocupa Nati Canto y que suena para integrarse en el proyecto que lidera Aitor García. En los próximos días, Asturianistes por Bimenes tiene previsto presentar su candidatura y desvelar el nombre de quienes conformará esta lista que quiere mantener la Alcaldía.