El cura, en la bendición: "Tolos cures nun somos peseteros, y menos unos pederastes"

El párroco de Pola de Siero, Juan Hevia, fue claro y conciso en su pregón de Güevos Pintos: hizo un llamamiento al entendimiento entre los políticos y censuró los abusos. Consciente de que los candidatos de los principales partidos que concurren a las próximas elecciones se dejaron ver en la Pola les deseó, en asturiano, "que Dios reparta suerte'l domingu" porque "por fin haya entendimientu ente los qu'escoyamos ente toos: los ciudadanos precisamos alcuerdos, entendimientu... porque resulte por fin el bien común de toos".

También quiso "glayar fuerte y claro, a ver si queda claro d'una vegada, porque tengo munches ganes de dicilo equí güei. ¿Verdá que los políticos nun son toos unos corruptos?, ¿verdá que los políticos nun son toos unos dictadores? Entós, tampoco tolos cures somos unos peseteros, y menos entá tampoco tolos cures somos unos pederastes". Pidió que aquel que lo sea, quede bien claro en los tribunales y caiga sobre él el peso de la justicia civil, porque de la de Dios ya se hará cargo Él. "Quede claro qu'esti cura diz non a tou abusu, d'unos sobro otros, a tou abusu sía del tipu que sía, ente homes y muyeres, ente homes y neños, ente chavales... Non ye non pa to, ¿oyístilo?".

Juan Hevia quiso dedicar la bendición a Dani Suárez, el entrenador del Romanón enfermo de leucemia, y pidió por él. La cesta con los güevos pintos la llevaba la reina de las fiestas, Claudia de Benito. La acompañaban Paloma y Martín Díaz, de 7 y 5 años. Tras la entrega de premios del concurso de pintura, fue reconocido el médico Alexey Potemkin como socio de honor de la Sociedad de Festejos de Pola de Siero, en agradecimiento a su trabajo voluntario en las fiestas del Carmín. "Es un honor. Tengo muchos amigos y parte de mi corazón está en este pueblo", agradeció.

La lluvia que llevaba toda la mañana amenazando con aguar la fiesta respetó la bendición, pero empezó a caer cuando los miembros del grupo folclórico "El Ventolín" dieron una muestra de baile tradicional. Tuvieron que apurar para no empaparse, mientras el público empezó a abrir los paraguas. Pasado el chaparrón, los polesos pudieron tomar un culete en el tradicional hórreo instalado en la plaza del Ayuntamiento. César Cuello era uno de los escanciadores que, entre otros, echó sidra a la reina de las fiestas, Claudia de Benito, y a su novio, Marcos Rodríguez, muy orgulloso. "Me alegro mucho por ella porque sé que le hace mucha ilusión", apuntó. Al igual que ello, estaban dispuestos a disfrutar de la fiesta sus amigos Álvaro Rojas y Sergio Riol.

Isabel Quintana y Aurora Fonseca siguieron tras la valla el acto central de la fiesta, la bendición. De hecho, los propios artesanos reconocen que antes la mayoría del público mira y elige el modelo que le gusta, pero espera hasta después de las doce para comprarlo. "Como creyente es un momento que me presta mucho", apuntó Isabel Quintana y defiende que la plaza del Ayuntamiento "es de todos" en referencia a que sea un acto religioso. "Es un momento importante por motivos religiosos", destacó Aurora Fonseca. Las gijonesas Carmen Casatorre, Gloria Lamuño y Luisa García acudieron a su cita anual para disfrutar de Güevos Pintos porque "hay muy buen ambiente". A Mauro Rodríguez Martínez le ayudaban sus padres, Julio y Charo, a escoger modelo, mientras que María Jesús Pérez llevaba uno para cada hijo. Nerea Vigil y Elena Fonseca presumían de traje regional porque dicen que con esta indumentaria la fiesta se vive con más intensidad.