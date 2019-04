Somos intenta sin éxito que los grupos se pronuncien sobre la gestión de la gasolinera

Somos quiso sacar los colores a la coporación en el pleno de ayer, el último del mandato. La intención era que los grupos municipales se pronunciaran sobre la gestión del alcalde, Ángel García, y la concejala de Urbanismo, Noelia Macías, con respecto a la gasolinera de Ullaga. El juez obligó cerrarla por irregularidades urbanísticas que provocaron la anulación de las licencias. Pero ni se llegó a debatir la moción en la que Somos pedía la reprobación de García y Macías, al no lograr los apoyos para aprobar su urgencia.

El portavoz de Somos, Javier Pintado, se queja de que el Alcalde tampoco quiso que se tratara la moción en ninguna comisión informativa para que luego llegue al Pleno. Defiende, por "transparencia y democracia", que se traten todas, aunque finalmente se vote en contra, y lamenta la falta de apoyo del resto de los grupos. La otra opción para que se debatiera en una sesión plenaria era, como hicieron, presentarla de urgencia, pero necesita que esta vía sea aprobada con mayoría absoluta. Por eso Pintado habla de "complicidades" de Foro, Ciudadanos, Pinsi y Plataforma Vecinal de La Fresneda -sus principales aliados en este mandato- al abstenerse y no llevarse a trámite. Javier Pintado insiste en que el caso de la gasolinera fue "la peor gestión" en estos cuatro años y la más costosa para las arcas municipales. "Hablaremos más adelante de las responsabilidades judiciales que se puedan derivar", indicó.

Quien sí tuvo más apoyo de la corporación fue el PSOE (equipo de gobierno) para aprobar una moficación de crédito extraordinario destinada a obras en caminos para subsanar los destrozos causados por los temporales del invierno. La mayoría de los grupos de la oposición no ve con buenos ojos que el ejecutivo local destine otro suplemento de crédito de 3,2 millones de euros para amortizar la deuda viva, pero, al abstenerse, no lo impidieron.

El alcalde de Siero, Ángel García, destacó que iniciaron el mandato con una deuda de 11.128.000 euros, cantidad que han ido reduciendo hasta dejarla en cero. "No es que sea mala, si es contenida, pero mucho mejor no tenerla, sobre todo, teniendo en cuenta que no hemos dejado de invertir y sin subir los impuestos", valoró. Lo atribuye al apoyo de la mayor parte de la oposición.