Casi la mitad de los ediles de la Corporación sierense no repite mandato

El de ayer fue el último pleno del mandato, pues en el del 12 de junio únicamente aprobarán las actas. Así que algunos de los 11 ediles que se van aprovecharon para despedirse. Noelia Macías (PSOE), Sergio García (Ciudadanos) y Beatriz Polledo (PP) dejan la política municipal para dar el salto a la regional.

Tampoco repetirán María González y José María Viesca, de IU. Ana Ballester y David Fernández Suco, de Somos, no concurren en las listas municipales de las elecciones de mayo. Este último irá en la candidatura al Senado de Unidas Podemos.

En Foro, Paula Onís y Susana García no repetirán y José Manuel Miranda va en el número 7, por lo que puede quedarse sin sillón en el salón de plenos municipal. El no adscrito Javier Seoane no sigue, y tampoco José Carlos García, de la Plataforma Vecinal de la Fresneda. Por tanto, es seguro que casi la mitad de la corporación será nueva en el próximo mandato.