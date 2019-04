Noreña retoma la norma de uso del asturiano pese al informe jurídico municipal en contra

La alcaldesa de Noreña, Amparo Antuña, junto a varios ediles del gobierno, atendieron ayer a los empleados municipales que se manifestaron para pedir la aprobación de su convenio laboral. Antuña -en la foto con los trabajadores- dio su palabra de que lo llevará a un pleno extraordinario. Por su parte, Pelayo Suárez, edil de Urbanismo, señaló que "no hay motivos, o al menos no se han explicado para no aprobarlo".

La ordenanza para el uso del asturiano en Noreña vuelve a estar en vigor. Tres años después de su primera aprobación, que fue tumbada por el Tribunal Superior de Justicia en 2018, el pleno de la Villa Condal dio su voto favorable a la nueva redacción de la misma, en el día de ayer, que cuenta con un informe jurídico contrario de la secretaría municipal. Este apunta a que los ayuntamientos no tienen competencias para regular esta materia. Votaron a favor Independientes por Noreña (IPÑ), Foro Asturias -del equipo de gobierno- y Conceyu Abiertu. Por su parte, Izquierda Unida (IU) se abstuvo y Partido Popular (PP) y Partido Socialista (PSOE) votaron en contra..

Conceyu Abiertu defendió que a pesar de las "opiniones" del informe jurídico, "se trata de defender los derechos de los ciudadanos, que reconoce la ley del uso del asturiano que hay a nivel regional", planteó el edil Antonio Martínez. Éste, a su vez, señaló que "para defenderlo iremos al constitucional o a Estrasburgo si hace falta".

Frente a esta postura, Marian Velasco, portavoz del PP, avisó de que volvería a llevar la aprobación de la ordenanza a la justicia. El PSOE también defendió su postura de votar en contra, en base al citado informe, entendiendo que su aprobación volverá a traer problemas legales.

Más complicada fue la posición que afrontaba IU. Como promotores y participes en la redacción de ambas versiones de la ordenanza, reconocieron tener un "interés especial en que se aprobara". Sin embargo, dijeron, "como condición poníamos que viniera sin informes contrarios y eso no se ha cumplido", comentaron justificando su abstención.

Donde sí hubo consenso entre la oposición, fue a la hora de decidir sobre la inclusión de la votación del convenio de trabajadores municipales en el orden del día. Todos votaron en contra, menos IPÑ y Foro. El ambiente llegó caldeado, con la manifestación de los trabajadores en el exterior. Los partidos de la oposición se mostraron beligerantes, argumentando todos en la misma línea. Destacaron lo que consideran "prisas electoralistas" a la hora de llevar este asunto a pleno. También señalaron que se trata de un tema importante, que debe tener "consenso de sindicatos y partidos políticos" y criticaron que no se les permitiera estar en la mesa de negociación.