Soto pide anular el juicio de la elección de la directiva de Festejos de la Pola

La defensa del presidente de la Sociedad de Festejos de Pola de Siero, Jenaro Soto, solicitó ayer la nulidad de la denuncia contra éste por inadmitir otra candidatura a la presidencia por haberse hecho fuera de plazo. El conflicto por la inadmisión de la candidatura de Lucía Noval llegó ayer a los tribunales con la presencia de Soto ante el juez.

Su defensa entiende que, según los plazos legales, la acción contra la decisión de la junta directiva tenía un límite de 40 días naturales que se excedió. Por su parte, la acusación aseguró que se ofreció comprobar las fotocopias de los documentos nacionales de identidad (DNI) de los avalistas de Noval, pero Soto se negó. Según el relato construido en el juicio, el caso se remonta a octubre de 2018. Fue entonces cuando Festejos decidió convocar elecciones al no querer continuar Soto "por asuntos personales", dijo, y tampoco tener relevo. Se prepararon entonces unas bases que obligaron a presentar 70 avales por candidatura, que debían ir acompañados de la fotocopia del DNI de cada uno de los avalistas como método de comprobación.

En aquel momento no se impugnaron las bases de la convocatoria y el proceso siguió adelante. Lucía Noval presentó más de cien avales, sin embargo se negó a dejar en depósito las copias de los documentos de identidad al entender que vulneraría el derecho a la protección de datos de estas personas.

Jenaro Soto afirmó que en presencia de la secretaria de la asociación, Elena Álvarez, que acudió ayer a la vista, Lucía Noval le entregó sus avales y "un papel que decía que eran de los DNI, pero no nos dejó comprobarlos ni los depositó allí". Esta versión la contradijo en primera instancia la propia Álvarez, diciendo que "sí se nos ofreció comprobarlas", aunque segundos después rectificó y dijo haberse equivocado.

El testimonio de tres periodistas que cubrieron aquel proceso electoral, que al final no salió adelante, reveló que Noval sí dio la posibilidad de revisar los DNI en el momento. Los testigos de la acusación explicaron que ésta se ofreció a "sellar la caja con los documentos de identidad para llevarlos otro día". Otro aspecto que cuestionó el abogado de Noval es que las decisiones de no aceptar los avales, notificar esta resolución y otorgar diez días de plazo para subsanación, "no fueron tomadas en reuniones donde estuviera la mayor parte de la junta directiva". La defensa de Soto cuestionó estos aspectos y pidió la desestimación.