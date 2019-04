El Tribunal de Cuentas archiva la causa por las plusvalías de Bobes

El Tribunal de Cuentas ha decidido inadmitir el escrito presentado por la concejala de Somos Ana María Ballester en el que denunciaba presuntas irregularidades del Ayuntamiento de Siero por negligencias en el cobro del impuesto de plusvalía a los propietarios de los terrenos expropiados del polígono de Bobes.

El tribunal inadmite el recurso, en primer lugar, porque la edil no lo ha presentado en forma, ya que se requería personarse con abogado o procurador. Por otra parte, el Tribunal tiene en cuenta al Ministerio Fiscal, que considera que los hechos que había denunciado la edil "no revisten carácter de alcance", esto es, que no se puede achacar al Ayuntamiento de Siero la responsabilidad.

A pesar de esta última consideración, Somos atribuye la decisión en contra de sus postulados únicamente a los problemas formales, y cree que se trata solo de una cuestión económica, ya que su formación no puede permitirse costearlo. E insiste en que el Ayuntamiento de Siero debe de indagar en la cuestión para pedir responsabilidades.

Por su parte, el alcalde, Ángel García, subraya la consideración del Ministerio Fiscal y acusa a Somos de basar su política en "judicializarlo todo, criticarlo todo y oponerse a todo".