Los "youtubers", reyes de ventas en la Feria del Libro de la Pola

La literatura juvenil e infantil es la que tira de las ventas de libros. Así lo confirmaron ayer los libreros que participaron en la feria de Pola de Siero, que tuvo lugar en la plaza del Ayuntamiento. Los libros para adultos tienen menos demanda.

Las lecturas de los jóvenes van acordes a los nuevos tiempos. Los autores que triunfan son los mismos que lo hacen en las redes sociales. Las editoriales lo saben y se suben al carro de las nuevas tecnologías. "Los que más triunfan son los libros de 'youtubers' entre los niños y preadolescentes", destaca Laura Barreiro, de la librería La Chimenea, de Lugones. A partir de seis años ya piden los libros de "Mikel Tube" y "The Crazy Haacks" son otros de los más exitosos. "La Diversión de Martina" se ha convertido ya casi en un clásico entre las niñas, que luego continúan con los libros de Carla Laubalo.

Enrique Maradona, de La Palma Libros, de Oviedo, coincide en que los más jóvenes leen a quienes siguen en las redes sociales y, sobre todo, en "YouTube". "The Grefg", "Mike Craf" o "Vegetta 777" son los nuevos autores que cautivan a los niños, muchas veces hasta son de su misma edad o poco más. "Son la influencia que reciben, son sus referentes", reflexiona este librero. Añade que también siguen cosechando éxitos los títulos de "Futbolísimos", "Diario de Greg" o "Gerónimo Stilton". Entre los más pequeños, el "Pollo Pepe" sigue siendo un "best seller". Lo que también tiene claro Maradona es que "se mantiene más el libro infantil que para adultos". Mara Flórez (9 años) y su hermana Siana (5) son dos pequeñas lectoras que ayer echaban un vistazo a los puestos con su padre, Roberto Flórez. "Nos gusta leer", apuntaban las crías. A la mayor le encanta otra colección de éxito entre los niños: "Isadora Moon". Son casi una excepción porque no tienen tablet y quizá es la clave de que sean tan buenas lectoras.

Leticia Sierra se llevó una grata sorpresa porque al mirar entre los puestos se encontró en el de Laura Barreiro su novela "Animal". "Me hace mucha ilusión ver mi libro en un stand de una feria y más siendo una escritora novel. Es una satisfacción enorme", apuntó, contenta porque se "está vendiendo bastante bien y está gustando". La librera le comentó que tratan de promocionar a los autores locales. De hecho, entre su oferta bibliográfica estaba "Del color del musgo húmedo", de Ana Teresa Cué y ambientado en Llanes.

Está despertando gran interés, pero aún no ha llegado a las distribuidoras, la obra de Carlos López Otín, "La vida en cuatro letras". Tienen lista de espera.