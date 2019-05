Patricia Martín Cs Siero ¿Y si abrimos las ventanas?

En Siero se respiran vientos de Cambio. Con este deseo profundo de Cambio con "C" mayúscula, afronto con ilusión el reto de ser la alcaldesa de todos. Y motivos tengo varios.

Como los jóvenes de hoy, acabé la carrera en Oviedo y busqué trabajo fuera. Finalmente pude volver hace 15 años y por ello me siento afortunada. No me gusta ver a nuestros jóvenes abandonando Siero por obligación. Tendrían que hacerlo por el deseo de crecer laboralmente y retornar con más experiencia y conocimiento. Deseo apostar por el arraigo y por nuestro talento joven. Y eso, hoy en día en Siero, con pesar para todos, no lo estamos viviendo.

Poseo gran experiencia en el ámbito privado y conozco las necesidades de las empresas y de sus trabajadores. Tengo años trabajando con desempleados y emprendedores - también rurales- y he apoyado a los suficientes autónomos como para saber que son un pilar esencial. Me comprometo a llenar nuestros polígonos de empresas, a ser atractivos. Apostar por el que cree riqueza, y si es pequeño, con más razón. Generar oportunidades en la zona rural, darles los servicios y favorecer el empleo que no tienen. Y veo que en todos estos años en Siero, parece que la quieren dar por condenada hasta dos días antes de las urnas.

Llevo 20 años trabajando en desarrollo económico y el empleo. También con otros países europeos. Estudio qué funciona en lugares parecidos al nuestro. Y no hay excusas en este sentido; porque si no sabes, moléstate en observar lo que funciona y tráetelo a Siero. Nuestro concejo no puede estar ciego a la innovación y a lo que vendrá, no hay que pensar en pequeño ni en el corto plazo. Necesitamos un proyecto ambicioso y solvente que nos lleve hacia dónde queremos estar dentro de nuestra región en los años venideros.

Faltan iniciativas para nuestros mayores, para mejorar los servicios, pelando por la igualdad de todos. Nuestros vecinos se ven solos buscando empleo y sufren discriminación por edad. Debemos apoyar a las mujeres, para que elijan su camino en libertad tanto si elige ser "juez", como si elige llamarse "jueza". Mejorar lo que nos hace sentirnos bien; ver nuestro patrimonio revalorizado, los caminos, calles, parques y pulmones verdes, rincones, parroquias€ limpios, conservados, bien mantenidos, iluminados€ ¿No tenemos suficientes recursos? ¿O será que no están bien aprovechados?

Pero la inercia es fuerte y nos aferramos a lo conocido mientras nos quejamos de lo que no tenemos. Pero si algo sé es que solo se avanza con CAMBIO. Esto ya no va de bandos de "derechas" ni de "izquierdas"; esto va de sentido común, de gestionar bien. Va de personas, va de ciudadanos, y esos somos todos. Quiero reconocer el gran trabajo de Sergio García y del resto del equipo en estos años por las propuestas de valor presentadas y los logros conseguidos con solo un concejal. Me siento respaldada por la confianza de mi equipo, comprometido y con gran sensibilidad social. Afortunada por contar con tan magníficos líderes y equipos en el ámbito regional, nacional y europeo.

Por eso te invito a acompañarnos en este proyecto apasionante de mejorar Siero. Abriré las ventanas y entrará el aire fresco; pero no saldrá todo volando, sólo aquello que no esté bien amarrado. Es de sentido común que aquello que realmente vale y está sujeto, no ha de volar. No te quepa ninguna duda, que seguirá estando ahí. Pero lo que haya volado, habrá que colocarlo mejor. Y eso lo haremos entre todos.

Patricia Martín. Candidata a ser Alcaldesa de Siero.