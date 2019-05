Un gran cuadro de una vista panorámica de Noreña luce en la Casa de la Cultura de la villa. Se trata de una donación del pintor de Anes José Manuel Blanco. El autor acudió a visitarlo junto a la alcaldesa, Amparo Antuña, y los ediles Pilar Blanco y Pelayo Suárez. "Empecé pintando los dos segmentos centrales, lo vi muy cuadrado y añadí otras dos partes, me llevó cuatro años. Menos mal que no seguí más, si no, no entra", bromeaba el autor.